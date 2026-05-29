En esta noticia Qué ciudades fronterizas restringirán el acceso a extranjeros sin renovación de pasaporte

Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y Nueva Laredo son las primeras ciudades en implementar una medida que afecta directamente a los extranjeros que hayan postergado la renovación de su pasaporte, un trámite que miles de viajeros suelen aplazar hasta el último momento.

Según fuentes oficiales, no habrá período de gracia para quienes sean detectados con documentación vencida a la hora de ingresar en el país.

Qué ciudades fronterizas restringirán el acceso a extranjeros sin renovación de pasaporte

La medida aplica de manera simultánea en las cuatro alcaldías con mayor flujo migratorio del norte del país. Se trata de puntos de entrada que reciben en conjunto a millones de personas por año, tanto turistas como residentes que cruzan a diario por razones laborales, familiares o comerciales.

Las autoridades aclararon que la restricción no distingue nacionalidad: cualquier extranjero, independientemente de su país de origen, quedará impedido de ingresar si porta un pasaporte cuya fecha de vencimiento haya expirado. Esto incluye a visitantes frecuentes con residencias en zonas limítrofes que históricamente gozaron de criterios más flexibles en los controles.

En el caso de los ciudadanos estadounidenses, las autoridades recordaron que deben presentar un pasaporte vigente para poder ingresar a México. Si viajan en avión, es obligatoria la libreta de pasaporte (“passport book”), mientras que quienes crucen por tierra también pueden utilizar la tarjeta pasaporte (“passport card”).

México no exige actualmente una vigencia mínima de seis meses , pero el documento sí debe mantenerse válido durante toda la duración del viaje. Por qué los extranjeros que no renovaron su pasaporte no podrán cruzar la frontera

Extranjeros con pasaporte vencido no podrán ingresar por Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez ni Nuevo Laredo. Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué deben hacer los extranjeros con pasaporte vencido antes de intentar ingresar a México

El primer paso es verificar con anticipación la fecha de vencimiento del pasaporte. En caso de que el documento esté expirado, los viajeros deberán iniciar el trámite de renovación correspondiente antes de intentar cruzar la frontera.

Las autoridades migratorias recomiendan no esperar hasta último momento, ya que un pasaporte expirado puede provocar retrasos, restricciones o incluso la negativa de ingreso. Por ello, se aconseja acudir a la embajada o consulado correspondiente para completar la renovación y verificar que toda la documentación esté vigente antes del viaje.