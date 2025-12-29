El histórico Tren Interoceánico, símbolo de modernización y conectividad entre el Atlántico y el Pacífico, sufrió un trágico descarrilamiento en Oaxaca, dejando un saldo de, hasta el momento, 13 personas fallecidas y 98 heridas.

La vía, inaugurada apenas en 2023 como parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, buscaba impulsar el comercio internacional y agilizar la logística en México, pero este accidente pone en evidencia los riesgos que enfrentan los pasajeros y trabajadores de la región.

Las causas del descarrilamiento están siendo analizadas por las autoridades locales y federales mientras se evalúa la seguridad de la ruta. Fuente: EFE Fuente: Luis Villalobos Luis Villalobos

13 vidas perdidas y decenas de heridos: el accidente que paralizó la región

El descarrilamiento ocurrió en la Línea Z, a la altura de la comunidad zapoteca de Nizanda, en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca. A bordo viajaban 250 personas, incluyendo nueve integrantes de la tripulación. Según la Secretaría de Marina, 36 personas permanecen hospitalizadas, cinco de ellas en estado grave, mientras que otras 139 se encuentran fuera de peligro. Las autoridades locales y federales ya iniciaron investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro, que aparentemente se produjo por exceso de velocidad en una curva.

Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas; 98 están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 29, 2025

Una infraestructura histórica marcada por la modernidad y la tragedia

El Tren Interoceánico forma parte de un ambicioso proyecto nacional para conectar los océanos Atlántico y Pacífico a través del Istmo de Tehuantepec, ofreciendo rutas de pasajeros y carga que compiten con el Canal de Panamá. La línea Z, de 212 kilómetros, conecta Veracruz con Salina Cruz y cuenta con tecnología moderna, como locomotoras EMD F59PH y trenes Stadler CityLink. Sin embargo, desde su puesta en operación, la ruta registró varios incidentes menores y choques con vehículos, lo que evidencia la necesidad de reforzar la seguridad en los cruces y curvas críticas.

Respuesta oficial y ayuda a las familias: la tragedia que conmueve al país

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que dio instrucciones para que personal de la Secretaría de Marina y de la Subsecretaría de Derechos Humanos se trasladara hacia el lugar para atender a las familias afectadas. Por su parte, la Fiscalía General de la República ya coordina investigaciones con autoridades estatales y federales.