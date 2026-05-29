El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tiene disponible un esquema que permite a los trabajadores acceder a financiamientos que superan los 4 millones de pesos para comprar casa.

Se trata del Cofinavit, un mecanismo que combina el crédito del instituto público con el de un banco y que aplica tanto para vivienda nueva como usada. Si tienes relación laboral vigente y cumples con ciertos requisitos, podrías aprovechar este beneficio este año .

Infonavit entregará más de 4 millones de pesos a trabajadores: quiénes califican y cómo solicitarlo

El Infonavit mantiene activo el esquema Cofinavit, una modalidad de crédito que permite a los derechohabientes sumar el financiamiento del instituto público con el de una institución bancaria para adquirir una vivienda de mayor valor .

En perfiles de ingresos altos, el Infonavit puede otorgar créditos hipotecarios que superan los 4 millones de pesos, mientras que el banco complementa ese monto hasta cubrir el 90% o más del valor del inmueble.

El mecanismo funciona de forma simultánea: ambos créditos se aplican sobre el mismo inmueble y tanto el Infonavit como el banco registran hipoteca sobre la totalidad de la propiedad para garantizar sus respectivos financiamientos.

Infonavit y bancos pueden financiar hasta el 90% del valor de una vivienda mediante el esquema Cofinavit. ChatGPT

Cofinavit: así puedes combinar tu crédito del Infonavit con el de un banco para comprar tu casa

El Cofinavit es el esquema oficial del Infonavit que hace posible combinar dos fuentes de financiamiento para la compra de una vivienda. Por un lado, el Infonavit otorga un crédito individual al derechohabiente. Por otro, una institución bancaria participante otorga un segundo crédito hipotecario. Ambos se aplican de forma simultánea sobre el mismo inmueble, lo que permite acceder a propiedades de mayor valor.

En 2026, el número de entidades financieras participantes en este esquema se amplió, lo que da a los trabajadores más opciones para elegir el banco que mejor se adapte a sus necesidades y condiciones. La vivienda puede ser nueva o usada, y en algunos productos bancarios también aplica para la compra de un terreno.

Es importante tener en cuenta que, bajo este esquema, tanto el Infonavit como el banco registran hipoteca sobre la totalidad del inmueble. Esto significa que el trabajador adquiere una obligación de pago con ambas instituciones, por lo que antes de firmar es recomendable revisar las condiciones de cada crédito, las tasas de interés aplicables y el plazo de cada financiamiento.

Requisitos para acceder a Cofinavit y recibir financiamiento de hasta el 90% del valor de tu vivienda

Para poder tramitar el crédito Cofinavit en 2026, el trabajador debe cumplir con una serie de condiciones. A continuación, los requisitos principales:

Ser derechohabiente del Infonavit con relación laboral vigente al momento de la solicitud.

Contar con al menos 100 puntos acumulados en el instituto público.

Tener un buen historial crediticio , ya que el banco evaluará el comportamiento de pago del solicitante antes de aprobar el crédito hipotecario.

Demostrar capacidad de pago , tanto ante el Infonavit como ante la institución bancaria.

Presentar la documentación requerida por ambas instituciones, que puede incluir identificación oficial, comprobante de ingresos, estado de cuenta y documentos del inmueble a adquirir.