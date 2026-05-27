Reino Unido, Australia y China prohíben el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte.

Miles de viajeros de México deberán revisar la vigencia de su documentación antes de planificar vacaciones o viajes laborales al exterior.

Tanto Reino Unido, Australia y China han endurecido los controles migratorios y ya no permiten el ingreso ni la salida del país a quienes tengan el pasaporte vencido o con una validez insuficiente según las nuevas exigencias internacionales.

Todo lo que debes saber para viajar a Reino Unido, Australia y China antes de empacar.

Las autoridades aeroportuarias y los organismos migratorios remarcaron que muchas personas desconocen que algunos destinos exigen un mínimo de meses de vigencia restante en el pasaporte para autorizar el viaje.

Cuál es el trámite que deben hacer los viajeros antes de salir del país

Lo que muchos viajeros no tienen en cuenta acerca de la vigencia del pasaporte antes de salir del país.

El principal requisito consiste en renovar el pasaporte antes de que expire o cuando le quede un período reducido de vigencia.

Muchos países exigen que el documento tenga al menos seis meses de validez desde la fecha prevista de ingreso.

Cuáles son las restricciones para ingresar a Reino Unido

El Reino Unido es uno de los destinos europeos con mayor peso histórico y cultural para viajeros mexicanos. Los mexicanos no necesitan visa para estancias turísticas de hasta 180 días.

Pero desde el 8 de enero de 2025 es obligatorio tramitar una Autorización Electrónica de Viaje (ETA) antes de abordar.

Cómo obtener la ETA para entrar al Reino Unido

Se solicita en línea vía la app oficial UK ETA, cuesta £10, es válida por 2 años y permite entradas múltiples. Se requiere pasaporte vigente, prueba de alojamiento, fondos suficientes y boleto de regreso; y no se puede trabajar en condición de turista.

Qué restricciones impone Australia

Los mexicanos necesitan visa obligatoria para cualquier tipo de viaje, sin excepciones. Es un destino que despierta interés por su singular combinación de naturaleza extrema, sus ciudades modernas con alto índice de calidad de vida y un sistema educativo universitario con reconocimiento internacional.

La visa más común es la Visitor Visa Subclass 600, que permite estancias de 3 a 12 meses según el caso. Se tramita en línea a través de ImmiAccount y puede tardar hasta seis semanas.

Se requiere pasaporte vigente, prueba de lazos con México, solvencia económica e itinerario. No se puede trabajar. La contra es que no existe Working Holiday Visa disponible para mexicanos.

Por qué viajar a China y qué se necesita

China es atractivo por su peso cultural, histórico y comercial. Fuente: Shutterstock lzf

China es atractivo por su peso cultural, histórico y comercial. Los mexicanos requieren visa para ingresar; México no está incluido en el programa de exención de 30 días.

El tipo de visa depende del motivo:

L, de turismo

M, de negocios

F, de intercambio académico

X, de estudios

Z, de trabajo.

Se tramita ante la Embajada de China en México o en línea. Se recomienda solicitarla con un mes de anticipación.

Se requiere pasaporte con 6 meses de vigencia, formulario, fotografías y documentación según el tipo. La única excepción es Hong Kong y Macao que no requieren visa para estancias menores a 90 días.

También existe un permiso de tránsito sin visa de hasta 240 horas en aeropuertos específicos.