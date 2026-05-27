Confirmado | Suspenden las clases este viernes y todos los alumnos tendrán un fin de semana largo en esta provincia

Una nueva jornada docente afectará a millones de alumnos del país en todos los niveles educativos desde preescolar, primaria y secundaria. De acuerdo al calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el viernes 29 de mayo no habrá clases en las escuelas.

La SEP oficializó la suspensión de actividades escolares para este viernes en todos los niveles de educación básica del país. La medida alcanza tanto a escuelas públicas como a privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Sin clases el viernes 29 de mayo: la SEP confirmó un nuevo puente para educación básica

El motivo es la realización de una sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), el organismo conformado por directivos y docentes que analiza estrategias pedagógicas, avances académicos y asuntos administrativos de cada plantel.

El CTE es el órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica de cada Escuela de Educación Básica.

El viernes 29 de mayo no habrá clases. EFE

A través del mismo se adoptan e implementan las decisiones para contribuir al máximo logro de aprendizajes de los educandos, el desarrollo de sus capacidades, pensamiento crítico.

También se trabaja el fortalecimiento de los lazos entre la Escuela y la comunidad bajo una perspectiva de enfoque territorial.

Suspenden las clases este viernes en los colegios y estos alumnos tendrán un fin de semana largo antes de las vacaciones. Ayuntamiento de Lleida

Un fin de semana largo antes del cierre del ciclo

La suspensión del viernes genera un descanso de tres días para alumnos y maestros, que se extenderá hasta el domingo 31 de mayo. Se trata de una de las últimas pausas del ciclo escolar 2025-2026 antes del inicio de las vacaciones de verano.

Para el resto de la población, en cambio, el viernes 29 no representa ningún feriado oficial . Las actividades laborales en oficinas, comercios y empresas continuarán con normalidad.

Cómo sigue el calendario escolar

Pasado el puente, el calendario de la SEP no registra modificaciones.

La siguiente sesión del Consejo Técnico Escolar quedó fijada para el viernes 26 de junio, mientras que el registro de calificaciones del tercer trimestre se realizará el 3 de julio.

El último día de clases para educación básica será el miércoles 15 de julio.

En cuanto a los feriados que restan en el año, el calendario oficial incluye:

el 16 de septiembre por el Día de la Independencia

el lunes 16 de noviembre por el aniversario de la Revolución Mexicana

el 25 de diciembre por Navidad.

También el Día de Muertos, el lunes 2 de noviembre, generará un fin de semana extendido para la población en general.