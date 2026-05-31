El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha advertido a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.1 ocasionado en Jalisco a las 10.52 horas este sábado, 30 de mayo de 2026.

Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 189 km al suroeste de Cihuatlán, con una profundidad de 10 kilómetros, latitud de 18.658° y una longitud de -106.254°.

Terremoto de magnitud 4.1 en la escala de richter en jalisco (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha certificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades de protección civil informan que, durante un sismo, se debe mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y no usar elevadores.

Al finalizar, se recomienda cortar gas y electricidad si es seguro, evacuar por rutas señalizadas sin correr, reunirse en puntos de encuentro y seguir solo información oficial.