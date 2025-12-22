Tras más de una década de construcción, el Tren Interurbano México–Toluca se preparar para operar de forma completa, con el objetivo de mejorar la conexión entre la capital del Estado de México y el poniente de la Ciudad de México. En esta línea, ya se confirmó el recorrido que tendrá este transporte público.

Según informó la presidenta Claudia Sheinbaum, el Tren El Insurgente comenzará a brindar servicio completo en enero de 2026, lo que permitirá reducir de manera significativa los tiempos de traslado entre ambas zonas metropolitanas.

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) señaló que el recorrido entre Observatorio y Zinacantepec podrá realizarse en aproximadamente 40 minutos, frente a las dos horas que actualmente puede tomar el mismo trayecto en autobús.

¿Qué estaciones del Tren Interurbano abrirán en 2026?

El Gobierno prevé inaugurar dos estaciones pendientes:

Observatorio y Vasco de Quiroga

Desde el inicio del periodo de pruebas en agosto de 2025, el recorrido entre Zinacantepec y Santa Fe se extendió a unos 55 minutos , con una frecuencia de trenes de 18 minutos, lo que implicó ajustes temporales en el servicio, según la SICT.

No obstante, una vez que ambas estaciones entren en funcionamiento, se prevé que el tiempo de traslado se normalice y no supere los 45 minutos . Por su parte, las pruebas finales se concentran en el tramo que va de Vasco de Quiroga a Observatorio.

La estación Observatorio permitirá la conexión directa con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, a través de la nueva Línea 1.

¿Qué recorrido tendrá el Tren Interurbano México-Toluca?

Con la operación completa del proyecto, las estaciones del Tren Interurbano que brindarán servicio serán:

Zinacantepec

Toluca Centro

Metepec

Lerma

Santa Fe

Vasco de Quiroga

Observatorio

Detalles del Tren Interurbano

Su construcción inició el 7 de julio de 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El primer tramo, entre Zinacantepec y Lerma, se inauguró el 15 de septiembre de 2023, ya en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, en agosto de 2024, el servicio se amplió hasta Santa Fe, consolidando una parte clave del trayecto.

Con la próxima apertura del segmento Observatorio–Vasco de Quiroga, El Insurgente se acerca a su operación completa, permitiendo una conexión continua entre Toluca y la Ciudad de México.