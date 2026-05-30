La educación sexual integral tendrá un papel más relevante en las escuelas de la Ciudad de México. El Congreso capitalino aprobó reformas a la Ley de Educación local para incorporar actividades y talleres enfocados en la prevención de embarazos no planeados, infecciones de transmisión sexual y violencia sexual.

La iniciativa está dirigida principalmente a estudiantes de nivel medio superior y superior, quienes recibirán información especializada para fortalecer la toma de decisiones informadas sobre su salud y bienestar.

Más de 20 millones de estudiantes beneficiados con programas educativos. Gobierno de México

Las modificaciones fueron avaladas por el Pleno tras analizar iniciativas impulsadas por legisladores de distintos grupos parlamentarios.

El objetivo es que las y los jóvenes tengan acceso a herramientas que les permitan proteger su integridad física, emocional y sexual.

La modernización de las escuelas de la Ciudad de México

La diputada María del Rosario Morales Ramos, integrante de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, explicó que la reforma busca garantizar derechos fundamentales relacionados con la salud sexual y reproductiva de las juventudes.

Durante la presentación del dictamen afirmó que “vamos a garantizar el derecho humano a la sexualidad; a la planificación familiar; el uso correcto de anticonceptivos; la prevención y detección oportuna de enfermedades e infecciones de transmisión sexual, así como la prevención del acoso y abuso sexual”.

Reforma Ley de Educación en CDMX

Uso correcto de métodos anticonceptivos.

Prevención de infecciones de transmisión sexual.

Detección temprana de violencia sexual.

Prevención del acoso y abuso sexual.

Derechos sexuales y reproductivos.

Toma de decisiones informadas sobre la salud.

La legisladora sostuvo que estas herramientas permitirán que estudiantes cuenten con información suficiente para reducir riesgos y fortalecer su capacidad de identificar situaciones que puedan poner en peligro su bienestar.

El objetivo: prevenir embarazos, enfermedades y violencia

La reforma parte de la premisa de que la educación sexual no debe limitarse únicamente a aspectos biológicos. Según Morales Ramos, se trata de una herramienta de prevención, salud pública y protección de derechos para adolescentes y jóvenes.

“Hablar de educación sexual integral es hablar de prevención, de salud, de derecho y de protección para nuestras infancias y juventudes”, señaló la diputada durante la discusión del dictamen.

Además, advirtió que la desinformación ha contribuido durante años a problemas como embarazos tempranos, enfermedades de transmisión sexual, violencia, acoso y abuso.

La representante popular explicó que muchos adolescentes no logran identificar cuando enfrentan situaciones de violencia sexual debido a la falta de información adecuada, lo que retrasa la búsqueda de ayuda y aumenta su vulnerabilidad.

Por ello, consideró que la reforma constituye un paso fundamental para fortalecer el derecho de niñas, niños y jóvenes a la información, la salud y una vida libre de violencia.