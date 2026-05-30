Más de 165 mil universitarias y universitarios de Michoacán, Campeche y Chiapas serán incorporados a la Beca Gertrudis Bocanegra, un programa destinado a apoyar los gastos de transporte escolar. La Secretaría de Educación destacó que la medida busca evitar que los jóvenes abandonen sus estudios por falta de recursos económicos.

“Gracias al compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con el derecho a la educación, más de 165 mil universitarias y universitarios de Michoacán, Campeche y Chiapas recibirán la beca Gertrudis Bocanegra para apoyo de transporte”, informó el Gobierno de México al anunciar la ampliación del programa educativo.

Cuauhtémoc, Ciudad de México. 25 de mayo 2026. Saúl López Escorcia /Presidenc

Las autoridades señalaron que la estrategia forma parte de una política para fortalecer la permanencia estudiantil en la educación superior.

“Con esta acción, el Gobierno de México continúa impulsando una educación más justa e incluyente, para que ninguna y ningún joven abandone sus estudios por falta de recursos económicos”, destacaron.

¿Quiénes pueden recibir la Beca Gertrudis Bocanegra y cuánto dinero entrega?

La Beca Gertrudis Bocanegra está dirigida a estudiantes de educación superior de hasta 29 años cumplidos que cursen sus estudios en instituciones consideradas susceptibles de atención.

El objetivo principal es apoyar los traslados diarios a la universidad y reducir los obstáculos económicos que enfrentan miles de jóvenes.

El apoyo económico consiste en 1,900 pesos bimestrales, entregados durante diez meses de cada ciclo escolar, excluyendo julio y agosto por corresponder al periodo vacacional. El beneficio puede mantenerse hasta por 45 meses, mientras que para estudiantes de Medicina puede extenderse hasta 55 meses.

Tres nuevas poblaciones tendrán el beneficios de la Beca Gertrudis Bocanegra. Gobierno de México

Cómo solicitar la beca y qué documentos necesitas

El proceso contempla varias etapas. Primero se realizan asambleas informativas en los planteles educativos, donde se explica el procedimiento de registro. Posteriormente, los estudiantes deben verificar que su escuela sea elegible mediante el Buscador de Escuelas JEF y completar la solicitud en línea a través del portal oficial de la beca.

Está dirigida a estudiantes de Michoacán de hasta 29 años cumplidos que cursan estudios en instituciones de educación superior consideradas susceptibles de atención. Gobierno de México

Para registrarse será necesario contar con una cuenta Llave MX, CURP certificada, comprobante de domicilio e identificación oficial vigente. Una vez validada la información, la beca será depositada en una tarjeta del Banco del Bienestar, cuya entrega se realizará de manera gradual a través de las instituciones educativas participantes.

Las autoridades recordaron que todos los trámites son completamente gratuitos y que cualquier duda puede resolverse mediante los canales oficiales de atención.