Las autoridades migratorias endurecieron los controles en los principales aeropuertos de México y lanzaron una advertencia que afecta directamente a miles de viajeros extranjeros: quienes tengan el pasaporte vencido, dañado o con vigencia insuficiente podrían ser rechazados antes de ingresar en el país.

La medida impactará especialmente en los aeropuertos internacionales de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Cancún, donde se concentra gran parte del turismo y las conexiones internacionales. El foco está puesto en los visitantes que postergaron la renovación de su pasaporte y llegan con documentación que no cumple los requisitos migratorios vigentes.

Según recordaron las autoridades, México puede negar el ingreso a ciudadanos extranjeros si el documento de viaje no se encuentra en condiciones válidas al momento del arribo.

Alerta migratoria | El trámite del pasaporte que puede impedir el ingreso a México

Muchos viajeros creen que pueden utilizar el pasaporte hasta el mismo día de vencimiento, pero en la práctica numerosos controles internacionales exigen una vigencia mínima para permitir el ingreso.

Esto significa que un extranjero que llegue a México con un pasaporte próximo a vencer o vencido podría enfrentar interrogatorios, revisiones adicionales o incluso la inadmisión migratoria.

Las autoridades aeroportuarias señalaron que las verificaciones serán más estrictas en terminales internacionales como Cancún y Ciudad de México debido al aumento del flujo turístico previsto para 2026.

Epígrafe SEO: Pasaporte vencido en México: extranjeros podrían ser rechazados en aeropuertos de Cancún, CDMX, Monterrey y Guadalajara por nuevos controles migratorios. Fuente: Canva

Pasaporte vencido o por vencer | Qué puede pasarle a un extranjero al llegar a México

Los ciudadanos extranjeros que no hayan renovado el pasaporte a tiempo pueden enfrentar distintas consecuencias migratorias:

Rechazo inmediato en migraciones.

Retención temporal en el aeropuerto.

Prohibición de ingreso al país.

Cancelación de vuelos de conexión.

Pérdida de reservas turísticas y hoteleras.

Además, las aerolíneas también pueden impedir el embarque desde el país de origen si detectan que el documento no cumple las condiciones exigidas por México o por el itinerario internacional.

Qué deben hacer los extranjeros antes de viajar a México en 2026

Las autoridades recomiendan a todos los visitantes internacionales revisar la fecha de vencimiento del pasaporte antes de comprar boletos o reservar hospedaje.

También aconsejan verificar si el documento presenta daños físicos, páginas deterioradas o problemas de lectura electrónica, ya que cualquiera de estas situaciones puede generar inconvenientes en los controles migratorios.

En ciudades turísticas y de alto tránsito aéreo como Guadalajara, Monterrey y Cancún, los controles serán especialmente rigurosos para evitar irregularidades y agilizar el ingreso de pasajeros que sí cumplan con toda la documentación requerida.