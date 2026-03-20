A pocos días de terminar marzo, se aproxima el inicio de una de las obligaciones fiscales más importantes para millones de contribuyentes en México: la presentación de la Declaración Anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Cumplir con este trámite no solo evita sanciones económicas, sino que también abre la posibilidad de obtener un saldo a favor. Aunque puede resultar un proceso complejo, tiene un beneficio atractivo, ya que algunos contribuyentes pueden recibir un saldo a favor. Sin embargo, una de las dudas más comunes es el tiempo que tarda en reflejarse este depósito. Conoce los detalles de este incentivo económico y verifica las condiciones para cobrar el dinero. Ten en cuenta además las condiciones impuestas por el organismo fiscal. A partir de estas fechas, las personas morales, quienes tienen actividad empresarial o perciben ingresos por honorarios deben presentar su declaración anual en 2026. Una vez realizado el trámite, el organismo fiscal cuenta con un plazo máximo de 40 días hábiles para efectuar la devolución. No obstante, si la declaración se presenta en los primeros días de abril y no presenta inconsistencias, el depósito puede realizarse en un periodo más corto, generalmente entre 5 y 15 días hábiles. Es importante considerar que, cuando el saldo a favor supera los 10,000 pesos, es necesario contar con la e.firma vigente, ya que será el medio de validación requerido por el SAT para autorizar el pago. De no tenerla actualizada, el proceso podría retrasarse. Los contribuyentes que realicen el trámite en cuestión deben cumplir con los siguientes requisitos obligatorios: El plazo para cumplir con esta obligación fiscal vence el 30 de abril de 2026. No presentarla a tiempo puede derivar en multas y sanciones que van aproximadamente de 1,800 a 22,000 pesos por cada incumplimiento.