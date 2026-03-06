El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya habilitó el simulador de la Declaración Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025 para personas físicas. Esta herramienta permite a los contribuyentes revisar la información precargada antes de presentar su declaración oficial en abril. Aunque parece una actualización menor, el simulador incorpora un cambio relevante que puede ayudar a detectar errores que antes pasaban desapercibidos. Uno de los más importantes es la inclusión de un apartado llamado “Sin clasificación” dentro de la sección de deducciones personales. En este espacio aparecen los CFDI (facturas) que el sistema no logró ubicar automáticamente en una categoría específica de deducciones. Esto no significa que las facturas sean inválidas, sino que presentan inconsistencias que requieren revisión manual por parte del contribuyente. Durante años, muchas personas asumían que si una factura no aparecía en sus deducciones simplemente no aplicaba. Sin embargo, en numerosos casos el problema se debía a detalles técnicos como errores en el timbrado, en la clave del uso del CFDI o en la clasificación del gasto. Como resultado, esas deducciones quedaban fuera del cálculo y el contribuyente terminaba con un saldo a favor menor o incluso con más impuestos por pagar. Con la nueva sección del simulador, ahora es posible identificar estos comprobantes y revisarlos. Si el gasto cumple con los requisitos fiscales y cuenta con la documentación necesaria, el usuario puede reclasificarlo manualmente, lo que puede modificar el resultado de la declaración anual. Entre los problemas más frecuentes que provocan estas inconsistencias están el uso incorrecto de la clave del CFDI, errores en el concepto del gasto o fallas en la forma de pago registrada. Incluso pequeños detalles administrativos pueden impedir que el sistema reconozca automáticamente una deducción válida. El simulador también muestra alertas cuando se modifican datos precargados, para que el contribuyente respalde cualquier cambio con documentación. Además, obliga a completar cada sección del formulario antes de avanzar, con el objetivo de reducir omisiones. Esta herramienta funciona como una prueba previa antes de presentar la declaración anual, cuyo periodo oficial para personas físicas será del 1 al 30 de abril de 2026. Durante marzo, los contribuyentes pueden revisar la información varias veces y corregir posibles errores antes de enviar su declaración definitiva.