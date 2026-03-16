Para facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales, el SAT puso a disposición de los contribuyentes el simulador de Declaración Anual, una herramienta gratuita con la que es posible practicar la presentación del informe fiscal antes de enviarlo oficialmente, sin afectar los datos reales ni generar movimientos ante la autoridad. El simulador está disponible desde el 2 de marzo y estará activo hasta el 30 de abril, fecha límite para entregar la Declaración Anual del ejercicio 2025. Está dirigido especialmente a personas físicas con ingresos por actividades empresariales, honorarios, arrendamiento, IVA y otros impuestos aplicables. Sus principales beneficios son: Para acceder, hay que ingresar a sat.gob.mx, dirigirse a la sección de declaraciones e iniciar sesión con el RFC y la contraseña. Para la simulación no es necesario contar con la firma electrónica (e.firma). Una vez dentro, se debe llenar la información requerida como en la declaración real, verificar los cálculos automáticos del sistema y guardar los resultados como guía para la presentación oficial. El simulador no almacena los datos de forma permanente. El simulador no sustituye la declaración oficial. El ejercicio fiscal definitivo debe realizarse en el aplicativo correspondiente del portal del SAT, por lo que esta herramienta funciona únicamente como ensayo previo. Aprovecharlo puede ser clave para corregir errores a tiempo, estimar el saldo a favor y garantizar una presentación impecable antes del vencimiento del plazo el próximo 30 de abril.