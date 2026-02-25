La Declaración Anual es una de las obligaciones fiscales más importantes para los contribuyentes en México. Cada año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) define el calendario para cumplir con esta obligación y establece sanciones para quienes no la presenten en tiempo y forma. Las autoridades coinciden en que tener claras las fechas y posibles multas puede ayudar a evitar contratiempos y gastos innecesarios en 2026. Lee a continuación los detalles. La declaración correspondiente al ejercicio fiscal 2025 deberá presentarse en los siguientes periodos: Aunque el sistema del organismo opera en línea las 24 horas, en los últimos días suele saturarse debido a la alta demanda. Por ello, no es recomendable esperar al cierre del plazo. En el caso de personas físicas, están obligadas aquellas que: Por su parte, las personas morales deben presentar su Declaración Anual sin excepción. No cumplir con esta obligación puede derivar en penalizaciones económicas. Según el SAT, las multas por omitir la declaración, entregarla fuera de plazo o presentarla con inconsistencias pueden ir de varios miles hasta más de 30 mil pesos, dependiendo de la falta. Algunas causas frecuentes de sanción son: Además de la multa, los montos pueden actualizarse con recargos y, en casos más graves, dar paso a revisiones fiscales.