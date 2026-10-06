El programa Vivienda para el Bienestar tiene como meta la construcción de 1.8 millones de viviendas de bajo costo.

En México, los ciudadanos pueden acceder a una casa del Estado, dado el programa Viviendas para el Bienestar. Se trata de una alternativa disponible que permite el acceso a un precio accesible.

Esta es una estrategia del Gobierno de México, implementada por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), que busca garantizar el acceso a una vivienda adecuada para las personas que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Una vez aprobado el subsidio, este se formalizará mediante la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes entre la Conavi y las personas beneficiarias.

El programa da prioridad a quienes viven en zonas con alta o muy alta marginación, rezago social o carencias sociales, así como a comunidades indígenas y otros sectores que enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda.

¿Cómo acceder al Programa de Vivienda para el Bienestar?

La Conavi es la encargada de publicar las convocatorias en las zonas donde se implementa el programa. Las fechas, lugares de registro y requisitos son difundidos a través del sitio web de la dependencia y sus redes sociales.

Para participar, es indispensable residir dentro de alguno de los polígonos prioritarios de atención definidos por el organismo y cumplir con los criterios de elegibilidad establecidos.

Por ello, los interesados deben mantenerse atentas a las convocatorias oficiales, ya que ahí se indicará cuándo y dónde podrán realizar el registro.

Trámite para acceder a una casa del Gobierno

Las personas que vivan en uno de los polígonos prioritarios y cumplan con los criterios establecidos deberán acudir personalmente al módulo correspondiente, en la fecha y horario señalados en la convocatoria.

Para realizar el registro deberán presentar, en original y copia:

Identificación oficial vigente, como INE, pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir o cartilla de identidad del Servicio Militar.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

CURP.

Durante el proceso se aplicará una Cédula de Diagnóstico, por lo que la información proporcionada deberá ser veraz y comprobable.

Posteriormente, la solicitud será revisada para determinar si la persona cumple con los criterios y requisitos del programa.

Los resultados se publican en el sitio oficial de la Conavi y en lugares estratégicos ubicados dentro del polígono de atención correspondiente.

Si la persona resulta seleccionada, deberá presentar documentación adicional como:

Identificación oficial vigente. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses. CURP. Acta de nacimiento. Certificado de no propiedad, emitido por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la entidad federativa donde se desarrolla el proyecto. Comprobante de ingresos. Acta de matrimonio, divorcio o constancia de inexistencia de datos registrales de matrimonio. Constancia médica emitida por una institución pública de salud, en caso de discapacidad.

En caso de matrimonio, concubinato o una situación similar, deberá presentarse la documentación correspondiente de ambas personas.

Requisitos para acceder a las Viviendas del Bienestar

Para acceder al Programa de Vivienda para el Bienestar es necesario cumplir con una serie de condiciones. Entre ellas se encuentran:

Tener 18 años o más . En caso de ser menor de edad, deberá contar con dependientes económicos en primer grado, como hijos, esposa o concubina, padres o hermanos.

Tener un ingreso familiar de hasta dos salarios mínimos , equivalente a un máximo de 17,000 pesos mensuales.

No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM ni de algún instituto estatal o municipal de vivienda.

No haber recibido previamente un apoyo de vivienda otorgado por la Conavi.

Residir en una zona considerada como polígono prioritario de atención .

No contar con una vivienda propia.

Los resultados son publicados en el sitio oficial de la dependencia y en lugares estratégicos dentro del polígono de atención correspondiente.

Si el número de solicitudes supera la capacidad de atención disponible, la Conavi podrá realizar un sorteo para determinar el padrón de beneficiarios. En estos casos, también podrá evaluar la posibilidad de implementar una segunda etapa en la misma zona.

Una vez aprobado el subsidio, este se formalizará mediante la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes entre la Conavi y las personas beneficiarias.