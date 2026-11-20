Las y los diputados aprueban por 470 votos a favor, el dictamen por el que expide la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales y se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal.

La Cámara de Diputados aprobó, con 470 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, expedir la nueva Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que reconoce a los animales como seres sintientes y establece las bases para garantizar su cuidado y protección en México.

El dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular y enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. La legislación también contempla reformas a cinco ordenamientos, entre ellos las leyes Federal de Sanidad Animal y General de Vida Silvestre.

De acuerdo con el boletín 4914 de la Cámara de Diputados, el objetivo es establecer un marco nacional de protección animal en concordancia con la salud pública, la sanidad animal y el derecho a un medio ambiente sano.

La Cámara de Diputados aprobó con 470 votos a favor la nueva Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que los reconoce como seres sintientes. Magnific

Lo que establece la nueva Ley de Bienestar y Protección Animal

Uno de los puntos centrales de la legislación es el reconocimiento de los animales como seres sintientes y sujetos de cuidado por parte del ser humano.

La ley define el bienestar animal como, “El estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere”.

Además, establece que un animal experimenta un buen estado de bienestar cuando está sano, cómodo, bien alimentado y seguro, sin padecer dolor, miedo o distrés, y puede expresar comportamientos importantes para su salud física y mental.

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Entre las principales disposiciones que incorpora la nueva ley se encuentran:

Centros Integrales de Salud, Atención, Protección y Bienestar Animal: instalaciones públicas que brindarán atención veterinaria de primer nivel, vacunación, desparasitación, esterilización y profilaxis dental.

Registro Nacional de Animales de Compañía: se incorpora como instrumento de política pública.

Estrategia Nacional de Bienestar Animal: establece una herramienta para coordinar las acciones de protección en el país.

Programas estatales: cada entidad contará con instrumentos para desarrollar políticas de bienestar animal.

La nueva legislación prohíbe prácticas de maltrato animal, como las peleas de perros, el uso de fauna silvestre en circos y la utilización de animales vivos como blancos de ataque. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Estas prácticas estarán prohibidas y serán sancionadas

La nueva legislación considera actos de maltrato o crueldad distintas conductas que provoquen sufrimiento, lesiones o afectaciones a la salud de los animales. Entre las prácticas que prohíbe se encuentran:

Organizar, inducir o provocar peleas de perros. Utilizar ejemplares de fauna silvestre en circos. Utilizar animales vivos como blancos de ataque durante entrenamientos. Dar muerte a animales sanos sin una causa legalmente justificada. Suministrar bebidas alcohólicas o drogas sin fines médicos. Utilizar animales en protestas, marchas y manifestaciones, salvo las excepciones previstas para funciones de seguridad, búsqueda y rescate. Donar, vender o utilizar animales vivos como premios en sorteos, concursos, rifas o actividades similares. Utilizar animales en concursos de televisión. También establece que la muerte de animales no podrá realizarse mediante métodos que prolonguen su agonía o provoquen sufrimiento.

¿Cuándo estará permitida la eutanasia animal?

La legislación establece que la eutanasia únicamente estará justificada cuando un animal presente dolor o sufrimiento por lesiones, enfermedades graves, incurables o terminales, incapacidad física o patologías conductuales que comprometan su bienestar.

Además, determina que este procedimiento deberá ser valorado, indicado y realizado por una persona médica veterinaria, conforme a las disposiciones aplicables.

El personal que participe en la matanza o eutanasia deberá contar con capacitación en bienestar, cuidado y protección animal.

El dictamen reforma las leyes de Sanidad Animal, Vida Silvestre, Equilibrio Ecológico, Protección Civil y Cine y el Audiovisual, para armonizar sus disposiciones con el nuevo marco de protección.

La legislación fue enviada al Ejecutivo Federal a la espera de la firma de la presidenta Claudia Sheinbaum y su posterior publicación en el DOF para entrar en vigencia.