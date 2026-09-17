Confirmado | Este es el Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar del Gobierno que entrega 40.000 pesos con Tarjeta del Banco del Bienestar

El Gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene activo el Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar. Este beneficio económico de un único depósito de 40.000 pesos está dirigido de forma directa al “mejoramiento de viviendas en localidad con marginación”.

De acuerdo con lo comunicado por el Gobierno de México, este apoyo económico entrega 40.000 pesos como depósito único en el Banco del Bienestar por lo que es indispensable que se cuente con la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Con el Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar, el Gobierno de México busca dar un apoyo y auxilio económico a familias con mayor vulnerabilidad para que realicen “obras de mejora, reparación o ampliación en sus hogares”. Los arreglos o cambios dependen de cada familia y su necesidad de mejora para una vivienda con mayor calidad.

Uno a uno los requisitos que necesitas para acceder al apoyo de mejora de vivienda del Gobierno de México

Una vez el Gobierno de México anunció las nuevas fechas para las convocatorias del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar, en en cuenta los siguientes requisitos

Habitar en una zona o municipio prioritario de atención.

Tener casa propia, cuando así lo establezca el operativo correspondiente.

Requerir obras de mejora, reparación o ampliación en la vivienda.

No tener acceso a créditos de Infonavit o Fovissste .

Ser parte de la población seleccionada.

Teniendo en cuenta la documentación precisa que el solicitante debe entregar, esta será informada en el momento que la convocatoria se encuentre abierta.

Mejoras de vivienda en México.

Zonas de prioridad del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar

Cabe aclarar que el periodo de registro al Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar dependerá del Gobierno de México, sin embargo, las convocatorias se abren de forma periódica, por lo que es necesario estar atentos a las fechas de registro que anuncie el Estado.

El programa que entrega 40.000 pesos para mejoramiento de vivienda en México apunta a sectores en situación de pobreza con prioridades en las siguientes zonas:

El oriente del Estado de México Región agrícola de San Quitín, Baja California

“El Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar ayuda a elevar la calidad de vida de hogares en situación de pobreza”, resaltó el Gobierno de México.

Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar: accede al programa en 5 pasos:

Consulta si tu municipio o localidad forma parte de los territorios prioritarios de atención. Atiende el operativo, convocatoria o levantamiento hecho por los Servidores de la Nación. Presenta la documentación que te sea solicitada. Espera la validación de la información. Recibe tu tarjeta del Banco del Bienestar en donde se te indique y posteriormente llegará tu depósito.

El Gobierno de México aclara también que la Comisión Nacional de Vivienda Conavi es la que entrega los recursos de este programa y lo hace de forma directa y sin intermediarios, priorizando a “mujeres jefas de familia, jóvenes estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad, integrantes de pueblos originarios y familias sin acceso a créditos de Infonavit o Fovissste”.