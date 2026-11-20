El Ejército de Guatemala concretó en septiembre de 2026 una compra de armamento a Estados Unidos por 5.033.645,01 dólares, equivalentes a unos 38,38 millones de quetzales, mediante el programa de Ventas Militares al Extranjero (FMS, por sus siglas en inglés).

La adquisición incluyó 2.699 fusiles M4A1, 59 ametralladoras M240, 57 lanzagranadas y 11.220 cargadores de 30 cartuchos, de acuerdo con el detalle de la operación difundido por la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN).

Se trata de la primera adquisición de armamento estadounidense realizada por el Ejército guatemalteco después del levantamiento de un embargo que restringió durante 47 años la compra de equipo militar de Estados Unidos.

Qué compró Guatemala a Estados Unidos y cuánto pagó

El mayor componente de la operación fueron los 2.699 fusiles M4A1, por los que Guatemala pagó un total de 3,61 millones de dólares, unos 27,52 millones de quetzales.

La compra también contempló 59 ametralladoras M240, con un costo de 1,05 millones de dólares, equivalentes a unos 8,04 millones de quetzales. A esto se sumaron 57 lanzagranadas, adquiridos por 165.453 dólares, aproximadamente 1,26 millones de quetzales.

El listado de la adquisición incluye además 11.220 cargadores de 30 cartuchos, conocidos como tolvas en Guatemala. Este componente tuvo un costo de 205.101 dólares, unos 1,56 millones de quetzales.

Se trata de la primera adquisición de armamento estadounidense realizada por el Ejército guatemalteco. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En conjunto, la operación representó más de 13.000 piezas y unidades de armamento y accesorios, según el detalle difundido por la agencia oficial guatemalteca.

El Ejército de Guatemala inicia una etapa de modernización

La compra se concretó después de que Estados Unidos levantara en marzo de 2026 el embargo que durante 47 años había limitado la adquisición de equipo militar estadounidense por parte de Guatemala.

Según la información difundida por AGN, el embargo se originó durante el conflicto armado interno guatemalteco y estuvo relacionado con señalamientos de violaciones a los derechos humanos.

El presidente Bernardo Arévalo señaló que el levantamiento de la medida fue resultado de la confianza y la cooperación entre Guatemala y Estados Unidos. El cambio abrió una nueva etapa para las adquisiciones militares del país.

El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, también informó que el proceso de modernización contempla la incorporación gradual de aeronaves, embarcaciones y equipo especializado para fortalecer las capacidades de las fuerzas de tierra, mar y aire.

La operación de septiembre constituye así la primera compra de armamento estadounidense realizada por el Ejército guatemalteco tras el levantamiento del embargo y forma parte de un proceso de modernización que, según las autoridades, se desarrollará de manera gradual.