Cada fin de año llega una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores en México: el aguinaldo .

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), las personas trabajadoras tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a, por lo menos, 15 días de salario .

La fecha límite para recibir el aguinaldo

La ley también marca el plazo: el pago debe hacerse antes del 20 de diciembre. Esa fecha vale para 2026 y se mantiene igual que en años anteriores.

Aunque en el Congreso se han presentado iniciativas para aumentar el mínimo a 20 o a 30 días, ninguna cambia lo que está vigente, así que el piso sigue siendo de 15 días.

El patrón tiene tiempo de depositar el aguinaldo hasta el 20 de diciembre .

Si el pago no llega o te lo dan por una cantidad menor a la que marca la ley, tienes un año para reclamarlo . Puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), a las Juntas o a los Tribunales Laborales.

Para los trabajadores del sector privado, el aguinaldo se rige por el artículo 87 de la LFTcon mínimo 15 días y pago antes del 20 de diciembre. Shutterstock

Cómo calcular el aguinaldo

La Profedet explica que la prestación aplica a quienes trabajan de manera subordinada para un patrón y cuya relación laboral se rige por la LFT. También tienen derecho los trabajadores eventuales.

El monto depende del tiempo que hayas laborado en el año:

Si trabajaste el año completo , te corresponden como mínimo 15 días de salario.

Si trabajaste menos de un año, recibes la parte proporcional al tiempo que estuviste con ese patrón.

Para calcularlo, la fórmula que se usa es: (días trabajados ÷ 365) × 15 días × salario diario.

Aguinaldo para el sector público