La entrega formó parte de una nueva dotación de armamento y recursos logísticos destinada a fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas militares frente a las amenazas de seguridad que enfrenta el país.

Las Fuerzas Armadas de Ecuador recibieron 5.570 fusiles automáticos, 20 ametralladoras livianas y 24.253 unidades de equipamiento complementario, durante una ceremonia realizada el martes 10 de noviembre en la Base Aérea Simón Bolívar, en Guayaquil.

La entrega formó parte de una nueva dotación de armamento y recursos logísticos destinada a fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas militares frente a las amenazas de seguridad que enfrenta el país. Según informó el Gobierno de Ecuador, la inversión destinada al equipamiento fue de USD 24,5 millones.

Qué equipamiento recibieron las Fuerzas Armadas de Ecuador

De acuerdo con el comunicado oficial del Gobierno ecuatoriano, la nueva dotación está compuesta por 5.570 fusiles automáticos, 20 ametralladoras livianas y 24.253 unidades de equipamiento complementario.

La administración de Daniel Noboa señaló que estos recursos buscan mejorar las condiciones de protección y respuesta de los militares y ampliar las herramientas disponibles para el cumplimiento de sus misiones de defensa y seguridad.

Según informó el Gobierno de Ecuador, la inversión destinada al equipamiento fue de USD 24,5 millones. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El Gobierno indicó que la incorporación del material permitirá fortalecer las capacidades operativas, logísticas y de movilidad de las tropas durante el desarrollo de sus tareas.

La ceremonia fue encabezada por el presidente Daniel Noboa junto al ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo. Durante el acto también se realizó la entrega simbólica de kits de intendencia a los comandantes de las tres fuerzas.

Cuánto invirtió Ecuador en el nuevo equipamiento militar

La entrega representó una inversión de USD 24,5 millones, destinada a mejorar el armamento, la protección y el sostenimiento de los efectivos de las Fuerzas Armadas.

Según el Gobierno ecuatoriano, los recursos incorporados permiten ampliar las herramientas disponibles para responder a las amenazas y ejecutar las operaciones asignadas en defensa del territorio.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, destacó durante la ceremonia la importancia de contar con mayores capacidades militares. “Tener unas FF.AA. con mejores capacidades, definitivamente nos permite enfrentar mejor a nuestro enemigo en esta guerra: que son los terroristas y los grupos organizados”, afirmó.

Qué recibió Ecuador en la entrega

La nueva dotación entregada a las Fuerzas Armadas incluye:

5.570 fusiles automáticos

20 ametralladoras livianas

24.253 unidades de equipamiento complementario

Kits de intendencia entregados simbólicamente a los comandantes de las tres fuerzas

El Gobierno ecuatoriano señaló que la incorporación de estos recursos forma parte de las acciones para modernizar y fortalecer a las Fuerzas Armadas, mejorar la preparación de sus integrantes y ampliar los medios disponibles para las operaciones de defensa y seguridad.