La historia del joven de 17 años que comenzó a plantar árboles en Oaxaca

Jesús León Santos creció en Santiago Tilantongo, una comunidad indígena mixteca de Oaxaca donde la deforestación, el arado inadecuado y las prácticas agrícolas no sostenibles provocaron un grave deterioro de la tierra .

La erosión y la escasez de agua y leña marcaron su infancia y lo llevaron a comprometerse con la protección del medio ambiente.

A los 17 años, un encuentro con indígenas refugiados de Guatemala reforzó su decisión de trabajar por la conservación de los recursos naturales, y en 1983, junto con otros jóvenes mixtecos, comenzó a plantar árboles de pino para recuperar los suelos degradados. Cuatro décadas después, esa iniciativa se convirtió en un esfuerzo de restauración comunitaria que transformó el paisaje de la región.

¿Cómo comenzó el proyecto de reforestación de Jesús León Santos?

Durante su adolescencia, Jesús conoció a un grupo de indígenas guatemaltecos que había llegado a su comunidad mientras huía de la guerra civil. Ellos compartieron sus conocimientos sobre el respeto a la tierra, el cuidado de los recursos naturales y las técnicas para mejorar la fertilidad del suelo.

A partir de esas enseñanzas, Jesús y otros jóvenes iniciaron la siembra de pinos en 1983. Con el paso del tiempo, la vegetación volvió a crecer en una zona que antes estaba marcada por la erosión .

La recuperación del terreno permitió que los suelos recuperaran su fertilidad y capacidad productiva . Por su trabajo ambiental, León Santos recibió el Premio Goldman, un reconocimiento internacional a quienes defienden el medio ambiente.

Jesús León Santos, de 58 años, Maximina Montesinos, de 39 años, y Guillermina Santos, de 81 años, se ven en el campo de maíz diversificado de la familia, donde también es visible un área reforestada en San Isidro Yucuyoco, Santiago Tilantongo, Oaxaca, México. Fuente: Catholic Relief Services Oscar Leiva/Silverlight

¿Cómo continúa la restauración de los suelos en Oaxaca?

El trabajo de recuperación enfrenta nuevos desafíos. Las sequías prolongadas y las heladas tempranas afectan los cultivos y dificultan la producción de alimentos. Esta situación también influye en la migración juvenil: según datos del Gobierno de Oaxaca citados por Catholic Relief Services (CRS), entre 2015 y 2020 emigraron 231,739 personas del estado, y el 22% tenía entre 15 y 24 años.

Para sostener el trabajo en la comunidad, Jesús dirige el Centro de Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca (CEDICAM), que desde 2015 trabaja junto con CRS en la recuperación de los suelos y la promoción de prácticas de agricultura de conservación. A través del programa Agua y Suelo para la Agricultura (ASA), impulsan entre los jóvenes agricultores distintas acciones para adaptar los cultivos a las condiciones climáticas de Oaxaca.

Entre los objetivos de esta iniciativa se encuentran:

Recuperar los suelos: promover prácticas que ayuden a mejorar las condiciones de las tierras agrícolas.

Adaptar la producción: impulsar técnicas de agricultura de conservación frente a las dificultades climáticas.

Generar oportunidades para los jóvenes: buscar alternativas para mejorar la producción y facilitar su llegada al mercado.

Fortalecer el trabajo comunitario: motivar a las nuevas generaciones a permanecer en su territorio y participar en la agricultura.