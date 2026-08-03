Alerta bancaria: confirman cambios en depósitos y retiros para 2026 y afectarán a clientes de Banamex, Santander y BBVA (foto: archivo).

La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla la edificación de hasta 36 mil viviendas en la entidad, además de apoyos que pueden alcanzar montos significativos dependiendo del tipo de intervención habitacional requerida.

El Gobierno de México y el Gobierno del Estado de México lanzaron el programa Vivienda para el Bienestar, una estrategia que busca ampliar el acceso a hogares dignos mediante apoyos directos y construcción de viviendas en beneficio de miles de familias.

Más viviendas para más mexicanos. Gobierno de México

El Gobierno Nacional y los estatales destacaron que este esquema prioriza a personas en situación de vulnerabilidad, garantizando condiciones adecuadas de vivienda. “Este programa… prevé la construcción de 36 mil viviendas en el Estado de México” , se informó oficialmente.

¿Qué beneficios incluye el programa Vivienda para el Bienestar?

De acuerdo con la información oficial, las casas incluyen dos recámaras, baño completo, sala, comedor, cocina y patio de servicio. Por otro lado, estas casas cuentan con acceso a servicios como agua, electricidad y cercanía a infraestructura básica.

El programa ofrece soluciones habitacionales con espacios funcionales y servicios básicos, diseñados para mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias. Las viviendas contemplan dimensiones y características específicas para cubrir necesidades esenciales.

“¡Inició en el EdoMex el Programa Vivienda para el Bienestar! Este programa de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prevé la construcción de 36 mil viviendas en el Estado de México, garantizando así el derecho a un hogar digno a las y los mexiquenses. El Poder De Servir“, informó Delfina Gómez.

Requisitos y criterios de admisión al programa

El proceso está destinado a individuos mayores de edad que residan en el Estado de México y que se encuentren en situaciones de pobreza o carezcan de condiciones adecuadas en su vivienda. Este procedimiento involucra una evaluación socioeconómica y el cumplimiento de lineamientos específicos establecidos.

Ser mayor de 18 años

Tener residencia en el Estado de México

Demostrar condición de vulnerabilidad

Presentar documentación oficial y solicitud formal

Habitar o estar próximo a habitar la vivienda solicitada

De acuerdo con sus reglas de operación, el programa busca mejorar las viviendas de personas en situación de pobreza.

El registro puede llevarse a cabo a través de plataformas digitales autorizadas por la Comisión Nacional de Vivienda, lo que brinda a los interesados la oportunidad de comenzar su proceso sin intermediarios y sin costo alguno.

Las autoridades enfatizaron que la asistencia se traduce en la provisión de materiales o acciones de vivienda conforme a las circunstancias de cada situación. “El apoyo consiste en la entrega por única ocasión de un paquete de materiales”, se especifica en la normativa oficial del programa.