Un automóvil blanco circula a alta velocidad por una carretera rodeada de árboles verdes en movimiento, con las luces delanteras encendidas.

El robo de un automóvil terminó en un juicio contra Quálitas Compañía de Seguros, después de que la empresa rechazara un reclamo por considerar que el vehículo se utilizaba para trabajar con Uber.

El propietario tenía un seguro de cobertura amplia para su SEAT Ibiza 2017, pero la compañía sostuvo que el uso de la unidad para trasladar personas representaba un riesgo diferente al declarado en la póliza. El hombre acudió a la Justicia y obtuvo un fallo favorable: un juez ordenó pagarle $82,650 por el robo, además de los intereses correspondientes.

¿Cuándo le robaron el automóvil asegurado con Quálitas?

El propietario había contratado una póliza de cobertura amplia con Quálitas, identificada con el número 3190165604, con vigencia del 8 de marzo al 31 de diciembre de 2019. El seguro contemplaba una suma asegurada de $87,000 para el robo total del vehículo .

Sin embargo, el 11 de junio de 2019 sufrió la sustracción de su SEAT Ibiza. Después de denunciar el delito ante las autoridades y notificar a la compañía, entregó la documentación requerida para solicitar el pago de la indemnización.

La respuesta de Quálitas llegó el 3 de julio de 2019: consideró improcedente el reclamo porque, según su postura, el automóvil tenía un uso diferente al declarado al contratar el seguro. Estos datos constan en la sentencia del Juzgado Trigésimo Sexto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México.

Una persona vestida de negro, con capucha y pasamontañas, intenta forzar la ventanilla de un auto estacionado en la calle usando una herramienta. Fuente: Magnific

¿Por qué el seguro rechazó pagar por el robo del SEAT Ibiza?

Quálitas argumentó que el propietario había declarado que utilizaría el automóvil para uso particular, pero que en realidad lo destinaba al transporte de pasajeros mediante la plataforma Uber.

La aseguradora sostuvo que esa actividad representaba una agravación del riesgo contratado y que, por lo tanto, podía quedar liberada de pagar la cobertura por robo total. Para respaldar su postura, invocó los artículos 8, 52, 69 y 70 de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

El conflicto llegó a los tribunales porque el propietario reclamó que la compañía cumpliera con las obligaciones establecidas en la póliza.

¿Qué resolvió la Justicia sobre la negativa de Quálitas?

El Juzgado Trigésimo Sexto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México emitió su sentencia el 17 de enero de 2022 y falló a favor del asegurado.

Durante el juicio, Quálitas intentó demostrar que el SEAT Ibiza estaba registrado en Uber. Sin embargo, el oficio que presentó no acreditaba esa inscripción y los informes que había solicitado a la plataforma y a una autoridad estatal no llegaron a desahogarse como pruebas.

El juez consideró que la aseguradora no había demostrado los hechos necesarios para justificar el rechazo de la indemnización. En particular, no acreditó que el robo hubiera ocurrido mientras se prestaba un servicio de transporte mediante la aplicación o que fuera consecuencia directa e inmediata de esa actividad.

La Justicia condenó a la compañía a pagarle al conductor

La sentencia condenó a la compañía a pagar $82,650, resultado de descontar el deducible del 5% ($4,350) a los $87,000 establecidos como suma asegurada.

Además, ordenó actualizar el importe mediante Unidades de Inversión (UDIS), tomando como referencia el valor del 4 de julio de 2019, y cubrir intereses moratorios hasta que se realizara el pago, conforme al artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.