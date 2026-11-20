Muhammad Rasyid aprovechó el río Pekalen desde 1993 para crear una hidroeléctrica comunitaria que hoy abastece a unas 600 familias en Indonesia.

La falta de electricidad en su pueblo llevó a Muhammad Rasyid, un agricultor de Indonesia, a buscar una solución propia: construir una central hidroeléctrica que aprovechara la corriente de un río.

Lo que comenzó como un proyecto artesanal para tener luz en su vivienda terminó convirtiéndose en una iniciativa comunitaria capaz de abastecer a unas 600 familias. Para ampliar la instalación, incluso vendió su automóvil y compró una turbina. Su historia muestra cómo un invento desarrollado a pequeña escala pudo transformar el acceso a la energía en su localidad.

¿Cómo comenzó la historia de Muhammad Rasyid y su presa hidroeléctrica propia?

La iniciativa comenzó en 1993, en Andung Biru, una localidad del distrito de Tiris, en la regencia de Probolinggo, provincia de Java Oriental. En aquel momento, la comunidad no contaba con acceso al suministro eléctrico convencional.

Según el documental de CNA Insider sobre el proyecto, Rasyid quería tener electricidad en su casa para poder utilizar un televisor. Para conseguirlo, decidió aprovechar el caudal del río Pekalen y fabricar un mecanismo que transformara la fuerza del agua en energía eléctrica.

Su primer desarrollo fue una rueda hidráulica artesanal conectada a un generador. La instalación inicial permitió llevar electricidad a un grupo reducido de viviendas y sentó las bases de un proyecto que crecería con los años.

¿Cómo consiguió generar electricidad con el agua del río?

El sistema aprovechó el caudal del río Pekalen para mover una rueda hidráulica y accionar un generador. Con el tiempo, el mecanismo artesanal fue reemplazado y ampliado mediante turbinas que permitieron producir más energía.

De acuerdo con el periódico indonesio Radar Bromo, la primera instalación alcanzó una capacidad de 40 kilovatios (kW). Posteriormente, el proyecto incorporó otras dos turbinas de la misma potencia, por lo que llegó a contar con una capacidad instalada total de 120 kW.

La construcción no fue un esfuerzo individual durante todas sus etapas. Después de comprobar que el mecanismo funcionaba, otros habitantes comenzaron a colaborar y distintas instituciones aportaron asistencia técnica y equipamiento.

Lo que empezó para tener luz y TV en casa creció con turbinas y venta de vehículos propios hasta llevar electricidad a cientos de hogares. Fuente: Magnific

¿Cómo logró abastecer a 600 familias en Indonesia?

La ampliación permitió que la central hidroeléctrica comunitaria llevara electricidad a aproximadamente 600 hogares distribuidos en cuatro localidades: Andung Biru, Tiris, Roto y parte de Sumber Duren.

El dato también aparece en una publicación de la agencia estatal de noticias ANTARA, que informó sobre la instalación y el suministro eléctrico para 600 viviendas mediante el aprovechamiento del río Pekalen.

El proyecto permitió que los habitantes utilizaran iluminación, televisores y otros electrodomésticos. Además, la disponibilidad de energía facilitó actividades productivas, como el procesamiento del café.

Para financiar la ampliación de su proyecto, Muhammad recurrió a sus propios bienes. Precisamente, Times Indonesia publicó otra reconstrucción de su historia en la que señala que vendió su automóvil particular para adquirir una nueva turbina y aumentar la capacidad de generación eléctrica.

La central hidroeléctrica sigue funcionando para ayudar al pueblo

La instalación es gestionada por el grupo comunitario Tirta Pijar Sumber Makmur, integrado por habitantes que reciben los beneficios del suministro. Sus integrantes participan en tareas de mantenimiento, reparación de la red y administración de los pagos.

Además, la investigación académica Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Komunitas, publicada en 2023 por Mohammad Farid Budiono y Susetiawan, de la Universidad Gadjah Mada, estudió el funcionamiento de este modelo desde sus comienzos en 1993. El trabajo destaca que la continuidad del proyecto dependió de la participación de distintos actores y de la organización colectiva de los vecinos.

Por su parte, el informe de sostenibilidad 2019 de PT Pembangkitan Jawa-Bali registró 612 hogares beneficiados, frente a 560 en 2018. También informó que 204 hogares de bajos ingresos recibían electricidad gratuitamente y que la tarifa general era de 600 rupias indonesias por kilovatio hora.