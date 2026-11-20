El trámite se hace en la aplicación UK ETA, disponible para Android y iPhone, o en el sitio web del Gobierno británico.

Los viajeros mexicanos que quieran visitar Reino Unido deben completar un trámite obligatorio antes de viajar: la Autorización Electrónica de Viaje (ETA). Para las personas mexicanas rige desde el 8 de enero de 2025, pero desde el 25 de febrero de 2026 el Gobierno británico la exige de forma efectiva: las aerolíneas no dejan abordar a quienes no tengan una ETA, un eVisa u otra documentación válida. La necesitan quienes viajen como visitantes y no tengan otro estatus migratorio válido en ese país.

La SRE advierte que quienes no cuenten con una ETA válida no podrán abordar el vuelo o transporte hacia Reino Unido. En la práctica, Reino Unido prohíbe el ingreso a quienes no completen el trámite: sin ETA no hay abordaje y, por lo tanto, no hay entrada. La autorización debe solicitarse con el mismo pasaporte con el que se va a viajar.

Qué es la ETA y cuánto cuesta

Es una autorización digital para quienes no necesitan visa en visitas de corta duración. Según la SRE, aplica a turismo, visitas familiares, determinados viajes de negocios, tránsito y estudios de menos de seis meses.

No es una visa: el Gobierno británico aclara que no garantiza la entrada y que la decisión final corresponde a las autoridades fronterizas. Su costo es de 20 libras esterlinas, no reembolsable, según el sitio oficial.

Los mexicanos que viajen como visitantes necesitan una ETA aprobada antes de salir. Shutterstock

Cómo se solicita y cuánto tarda

El trámite se hace en la aplicación UK ETA, disponible para Android y iPhone, o en el sitio web del Gobierno británico. Se necesita el pasaporte con el que se viajará, un correo electrónico, una tarjeta de crédito o débito (o Apple Pay y Google Pay) y fotografías del rostro.

Normalmente la respuesta llega por correo electrónico en un día, aunque en algunos casos puede tardar hasta tres días hábiles. No se debe viajar hasta recibir la confirmación, y la SRE recomienda solicitarla con al menos tres días hábiles de anticipación. Más detalles, en esta nota sobre el trámite para mexicanos y otros países latinoamericanos.

Cuánto dura y quién no la necesita

Una ETA aprobada vale dos años o hasta que venza el pasaporte, lo que ocurra primero. Permite varios viajes, con estancias de hasta seis meses cada una. Si se cambia de pasaporte, hay que solicitar una nueva.

No la necesitan quienes tienen pasaporte británico o irlandés, ni quienes cuentan con permiso para vivir, trabajar o estudiar en Reino Unido.