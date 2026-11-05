La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es ajena a cualquier partido político, por lo que está prohibido utilizarlos con fines distintos al desarrollo social.

Entre el 3 y el 27 de noviembre se llevará a cabo la última entrega bimestral de 2026 de los programas sociales que entrega la Secretaría del Bienestar en México. En esta línea, hay un grupo de beneficiarios que recibirá 6,400 pesos, si su apellido inicia con la letra C.

Los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores son quienes cobrarán este monto correspondiente al bimestre noviembre-diciembre. El dinero se depositará directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, en base a la letra inicial del primer apellido de cada uno.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores permite retirar el dinero en efectivo, aunque el pago se acredita primero en la Tarjeta del Bienestar. Shutterstock

El operativo de pagos iniciará el martes 3 de noviembre y finalizará el viernes 27, de acuerdo con el calendario oficial.

Calendario de pagos: noviembre-diciembre 2026

La Secretaría del Bienestar determinó la siguiente distribución para el depósito del dinero.

A: martes 3 de noviembre.

B: miércoles 4 de noviembre.

C: jueves 5 y viernes 6 de noviembre.

D, E y F: lunes 9 de noviembre.

G: martes 10 y miércoles 11 de noviembre.

H, I, J y K: jueves 12 de noviembre.

L: viernes 13 de noviembre.

M: martes 17 y miércoles 18 de noviembre.

N, Ñ y O: jueves 19 de noviembre.

P y Q: viernes 20 de noviembre.

R: lunes 23 y martes 24 de noviembre.

S: miércoles 25 de noviembre.

T, U y V: jueves 26 de noviembre.

W, X, Y y Z: viernes 27 de noviembre.

Desde el Gobierno aclararon que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día en que se acredita. Los fondos permanecerán disponibles en la tarjeta del Banco del Bienestar y podrán utilizarse en cualquier momento.

Quienes deseen consultar las fechas de depósito también podrán hacerlo a través del sitio web oficial de la Secretaría de Bienestar o comunicándose con la Línea de Bienestar al 800 639 42 64.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la pensión para adultos mayores Bienestar?

Para incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, es necesario cumplir con una serie de condiciones y presentar la documentación solicitada por las autoridades. Los requisitos son los siguientes:

Edad: Tener 65 años o más al momento de realizar el trámite.

Nacionalidad: Ser mexicano por nacimiento o naturalización.

Residencia: Vivir dentro del territorio mexicano.

Identificación oficial: Presentar un documento vigente, como la credencial para votar (INE), pasaporte, credencial del INAPAM, cartilla militar o cédula profesional.

Acta de nacimiento: Entregar una copia legible del acta de nacimiento.

CURP: Contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada.

Comprobante de domicilio: Presentar un recibo con una antigüedad no mayor a seis meses. Puede ser de luz, agua, gas o teléfono fijo.

Teléfono de contacto: Proporcionar un número de celular y otro de teléfono fijo para facilitar la comunicación durante el proceso.

Persona auxiliar: Designar a alguien que pueda representar al solicitante en caso de ser necesario. Esta persona también deberá presentar la documentación de identificación correspondiente.

Quienes deseen iniciar el trámite o conocer la ubicación del módulo de registro más cercano pueden consultar el sitio oficial de la Secretaría de Bienestar.

Pago de los programas del Bienestar en noviembre de 2026

La distribución de los apoyos económicos que corresponden al último bimestre de 2026 también alcanza a las personas inscritas en:

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión para Personas con Discapacidad

Programa de Apoyo para Madres Trabajadoras

Sembrando Vida

En cuanto a los montos, la Pensión Mujeres Bienestar otorga 3.100 pesos cada dos meses, mientras que el apoyo destinado a las personas con discapacidad es de 3.300 pesos bimestrales.

Por su parte, el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, contempla un depósito de 1.650 pesos por bimestre.

Si bien cada programa está dirigido a diferentes sectores de la población, los pagos previstos para este mes se realizarán mediante las tarjetas del Banco del Bienestar.