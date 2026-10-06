Ocho de cada 10 mexicanos han experimentado al menos un síntoma relacionado con la salud mental, principalmente estrés laboral, ansiedad y agotamiento, mientras que la llegada de la inteligencia artificial suma nuevos retos relacionados con la adaptación, la incertidumbre y el temor a perder el empleo, de acuerdo con el Employee Benefit Trends Study (EBTS) 2026) de MetLife.

El estudio revela que 80% de los trabajadores mexicanos ha experimentado algún síntoma de salud mental, entre los que destacan el estrés laboral con 65%, ansiedad con 57%, agotamiento con 56% y depresión con 46%. Sin embargo, solo 24% ha buscado atención profesional para atender estas situaciones.

Las presiones financieras y laborales también tienen un peso importante en el bienestar de los colaboradores.

Entre los principales factores que afectan su salud mental están las preocupaciones financieras, con 46%; la alta carga de trabajo, con 43%, y un salario no competitivo, también con 43%.

A estos factores comienza a incorporarse la inteligencia artificial, cuya adopción está modificando la experiencia laboral y generando tanto beneficios como nuevas fuentes de presión para los trabajadores.

IA cambia el trabajo y genera nuevos riesgos

El uso de inteligencia artificial puede reducir la carga laboral, elevar la eficiencia y disminuir las tareas repetitivas, pero también genera preocupaciones entre los colaboradores relacionadas con la necesidad de adaptarse rápidamente, la incertidumbre sobre sus funciones, el temor a perder el empleo y el agotamiento provocado por el uso intensivo de tecnología.

Este último fenómeno ya tiene presencia entre los trabajadores. El estudio de MetLife señala que 24% de los colaboradores ha experimentado technoburnout durante los últimos seis meses, es decir, agotamiento asociado con el uso intensivo de tecnología en el trabajo.

La hiperconectividad también está elevando los niveles de malestar. Entre quienes reciben comunicaciones laborales fuera de horario, el estrés aumenta de 20% a 60%, mientras que la ansiedad pasa de 20% a 47% y el burnout se eleva de 14% a 48%.

Salud mental ya impacta al negocio

Para las empresas, el deterioro de la salud mental dejó de ser únicamente un asunto relacionado con el bienestar de los empleados y comenzó a reflejarse en indicadores operativos y financieros.

De acuerdo con el EBTS 2026, las organizaciones identifican impactos altos o medios de la salud mental en productividad y cumplimiento, con 78%; costos operativos, 67%; calidad del trabajo, 63%; clima laboral, 62%, y rotación de talento, también con 62%.

Pese a este reconocimiento, las compañías todavía enfrentan dificultades para implementar estrategias efectivas.

El 43% señala que no cuenta con suficiente tiempo o recursos internos para atender la salud mental de sus colaboradores, mientras que 34% tiene problemas para medir o comprender el estado de bienestar de su plantilla.

Ante este escenario, nueve de cada 10 empresas buscan fortalecer su oferta de beneficios relacionados con el bienestar emocional.

La demanda también comienza a reflejarse del lado de los trabajadores: 51% estaría dispuesto a realizar una aportación mensual para contar con mayor protección y acceso a recursos especializados de salud mental.

“La conversación ya no es tecnología o bienestar. Es cómo hacemos que ambos avancen de la mano. En la era de la IA, las organizaciones que logren equilibrar innovación, salud mental y experiencia del colaborador estarán mejor preparadas para enfrentar los desafíos del futuro y construir equipos más resilientes, comprometidos y productivos”, señaló Alfredo Muñoz, VP de Beneficios para Empleados en MetLife México.

El Employee Benefit Trends Study 2026 plantea así un nuevo reto para las empresas: acompañar la transformación tecnológica con estrategias de bienestar que permitan reducir los efectos de la hiperconectividad y atender los riesgos asociados con la adaptación a la inteligencia artificial.