Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco registran las mayores alertas por acumulados torrenciales y riesgo de inundaciones. Imagen ilustrativa.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta oficial ante un temporal de precipitaciones que azotará de forma continua a gran parte del país. La interacción de dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico (una en el golfo de México y otra en el Pacífico Sur mexicano), combinada con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y divergencia en altura, provocará un severo episodio de lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Los fenómenos meteorológicos tendrán en alerta a un grupo de estados por tres días consecutivos. De esta manera, aumenta el riesgo de deslaves, encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Por esta razón, las autoridades piden a la población extremar precauciones ante el pronóstico del clima adverso que se extenderá a lo largo de la semana.

El SMN advierte por un temporal continuo de tres días en 13 estados de México debido a sistemas de baja presión. SMN

Tres días seguidos de lluvias: los estados que están en alerta

Trece estados del territorio nacional sufrirán precipitaciones constantes y acumuladas durante este periodo debido a la persistencia de los sistemas de baja presión. Las zonas con mayor riesgo y los acumulados previstos son:

Veracruz : lluvias intensas a torrenciales (150 a 250 mm) en el norte y centro, manteniendo alerta severa todo el periodo.

Oaxaca y Chiapas : precipitaciones muy fuertes a intensas (75 a 150 mm) de forma continua en sus regiones norte, este, sur y zona costera.

Guerrero : lluvias muy fuertes a intensas, con especial afectación en la franja costera y sureste durante las 72 horas.

Tabasco : acumulados muy fuertes a intensos constantes (75 a 150 mm) en las zonas sur, oeste y costa.

Campeche y Yucatán : temporal que evoluciona hacia lluvias muy fuertes e intensas en el occidente, centro y sur de la península.

Quintana Roo : presencia constante de chubascos y lluvias fuertes en la región oeste.

Michoacán : lluvias y chubascos frecuentes que escalarán de fuertes a muy fuertes en la costa, centro y este.

Estado de México y Puebla : precipitaciones constantes de rango fuerte a muy fuerte (50 a 75 mm), con riesgo en zonas del suroeste y sureste.

Morelos : lluvias fuertes recurrentes durante todo el episodio.

Jalisco y Colima: Chubascos y tormentas intermitentes, pero constantes en zonas del sur y oeste del estado.

Tormentas, granizo y fuertes rachas de viento también confirmadas

El comportamiento de este temporal se mantendrá activo a lo largo de la semana. Para el miércoles y jueves, la circulación ciclónica continuará alimentando la entrada de humedad de ambos litorales.

Esto garantizará que las tormentas eléctricas, el granizo y las rachas de viento de 50 a 70 km/h persistan en las costas del golfo y del Pacífico sur, generando un oleaje elevado de hasta 3 metros de altura en litorales de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento de hasta 70 km/h en costas. SMN

¿Qué pasará con los ciclones y las zonas de baja presión?

El origen de este temporal de tres días recae directamente en la intensa actividad ciclónica en desarrollo. Precisamente, dos distintas zonas de baja presión con alta probabilidad de convertirse en ciclón tropical (una situada estratégicamente en el golfo de México y la otra en el Pacífico Sur mexicano) operan como motores de humedad e inestabilidad.

Estos sistemas interactúan además con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, lo cual facilitará la formación de nubes en el oriente, sur, sureste y centro de México.

¿Qué pasará con los demás estados de México?

Mientras el temporal de lluvias golpea a gran parte de la República, otras regiones experimentarán condiciones completamente opuestas. En los estados del norte y noroeste, como Baja California y Sonora, prevalecerá un ambiente sumamente caluroso con temperaturas máximas que rondarán entre los 40 y 45 °C. Por otro lado, en las zonas serranas de Chihuahua y Durango se registrarán temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C durante la madrugada.

Finalmente, en entidades del norte, occidente y centro-norte como Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato y Zacatecas, el pronóstico solo contempla intervalos de chubascos aislados (5 a 25 mm) o lluvias ligeras sin llegar al temporal continuo de los estados del sur.