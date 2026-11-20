Durante su discurso, Sheinbaum aseguró que su Gobierno enfrentó durante sus primeros dos años distintos intentos para cuestionar la voluntad expresada en las urnas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes 20 de noviembre que el país “no se someterá a ningún poder extranjero” y aseguró que las elecciones intermedias de 2027 estarán protegidas frente a cualquier intento de intromisión o fraude. La mandataria hizo estas declaraciones durante el desfile cívico-militar por el 116 aniversario del inicio de la Revolución mexicana.

Desde el Zócalo de Ciudad de México, Sheinbaum sostuvo que su Gobierno no responde a intereses externos y reivindicó la soberanía nacional. “No nos someteremos a los intereses de quienes antes saquearon el país ni a ningún poder extranjero”, expresó durante su primer discurso tras regresar de China.

La presidenta también se refirió a las elecciones de 2027, en las que se disputarán 500 diputaciones federales y 19.609 cargos locales. Según afirmó, el proceso será un “ejemplo histórico de respeto al voto” y rechazó los intentos de sectores opositores de deslegitimar los resultados electorales.

Sheinbaum y las elecciones de 2027: qué dijo sobre el voto

Durante su discurso, Sheinbaum aseguró que su Gobierno enfrentó durante sus primeros dos años distintos intentos para cuestionar la voluntad expresada en las urnas. La presidenta vinculó esas acciones con episodios de fraude electoral de la historia de México y mencionó particularmente el periodo de Porfirio Díaz.

“Han intentado todo para derrocar la voluntad popular, pero han fracasado”, afirmó la mandataria. También cuestionó las campañas que, según dijo, buscaron generar desinformación mediante redes sociales y medios de comunicación.

En ese contexto, Sheinbaum lanzó una advertencia sobre los próximos comicios. “Van a volver a fracasar en su intento por deslegitimar las elecciones de 2027”, aseguró frente a los asistentes al desfile por la Revolución mexicana.

“Han intentado todo para derrocar la voluntad popular, pero han fracasado”, afirmó la mandataria. Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

México, soberanía y el mensaje de Sheinbaum desde el Zócalo

La presidenta también utilizó su discurso para plantear la visión de México frente al mundo después de su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Sheinbaum defendió un modelo de desarrollo basado no solamente en indicadores económicos, sino también en el bienestar de las familias.

“Estamos construyendo un modelo propio, forjado en nuestra grandeza cultural, en el talento de nuestra gente”, sostuvo. La mandataria afirmó que la democracia, la soberanía, la libertad y la justicia social forman parte de una ruta histórica vinculada con la Revolución mexicana.

Antes del discurso, Sheinbaum participó en el izamiento de la bandera y pasó revista a las tropas, acompañada por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

El desfile cívico-militar por el 20 de noviembre contó con la participación prevista de 2.900 elementos de las Fuerzas Armadas, además de mujeres que representaron a las revolucionarias, aeronaves, caballos, vehículos antiguos y carros alegóricos.

Con información de EFE