Jensen Huang, exCEO de Nvidia, advirtió que la inteligencia artificial volverá obsoletos algunos empleos, pero abrirá oportunidades inéditas.

Jensen Huang, cofundador y exdirector ejecutivo de Nvidia, quedó en el centro de una serie de escándalos personales y corporativos que sacudieron al sector tecnológico. La crisis comenzó tras las sospechas de que Alice Huang, una empresaria china vinculada comercialmente con Nvidia, podría haber colaborado con los servicios de inteligencia de China.

Más allá de esta polémica y la renuncia, el empresario e ingeniero eléctrico también es reconocido por sus predicciones sobre el futuro de la inteligencia artificial y su impacto en el mercado laboral. En mayo de 2023, anticipó que esta tecnología transformaría las tareas de millones de trabajadores y abriría oportunidades profesionales que todavía no existen, aunque algunas ocupaciones podrían quedar obsoletas..

Sus declaraciones tuvieron lugar durante un discurso de graduación en la Universidad Nacional de Taiwán y fueron difundidas por la agencia oficial de noticias taiwanesa Central News Agency (CNA). En esa oportunidad, Huang explicó cómo la expansión de la inteligencia artificial en distintas industrias podría modificar el panorama laboral.

Las declaraciones de Jensen Huang sobre los nuevos empleos que creará la inteligencia artificial

El 27 de mayo de 2023, Jensen Huang participó como orador principal en la ceremonia de graduación de la Universidad Nacional de Taiwán, donde habló sobre las oportunidades que ofrecerá la inteligencia artificial para las próximas generaciones.

“La inteligencia artificial creará nuevos empleos que antes no existían”, afirmó el cofundador de Nvidia ante los graduados.

Entre las profesiones que mencionó se encuentran:

Ingeniería de datos : profesionales encargados de gestionar, organizar y preparar grandes volúmenes de información

Ingeniería de instrucciones (prompt engineering) : especialistas que desarrollan instrucciones para obtener mejores resultados de los sistemas de inteligencia artificial

Operaciones de fábricas de IA : trabajadores vinculados con la infraestructura y el funcionamiento de estos centros tecnológicos

Ingeniería de seguridad de IA: profesionales dedicados a proteger los sistemas y garantizar su funcionamiento seguro.

La inteligencia artificial transformará millones de tareas laborales y creará nuevos puestos como ingeniería de datos y seguridad de IA. Shutterstock

Jensen Huang advirtió que algunos trabajos quedarán “obsoletos”

Durante su discurso, Huang reconoció que el avance tecnológico también tendrá consecuencias para los trabajadores. “Las tareas automatizadas harán que algunos empleos queden obsoletos. Y, sin duda, la inteligencia artificial cambiará todos los trabajos”, sostuvo el magnate tecnológico.

El empresario explicó que esta transformación no necesariamente implica que todas las ocupaciones desaparezcan. Por el contrario, algunas profesiones podrán aprovechar las nuevas herramientas para mejorar su rendimiento.

Mencionó específicamente a programadores, diseñadores, artistas, especialistas en marketing y planificadores de fabricación como trabajadores cuyas capacidades podrían potenciarse mediante la inteligencia artificial.

Además, dejó una advertencia para quienes temen perder sus puestos: “Mientras algunos se preocupan porque la IA podría quitarles sus empleos, alguien que sea experto en IA lo hará”.

¿Qué empresas sobrevivirán a la revolución de la inteligencia artificial?

Huang también se refirió al impacto de esta tecnología en el mundo empresarial y sostuvo que las compañías deberán adaptarse para mantener su competitividad.

“Las empresas ágiles aprovecharán la inteligencia artificial y fortalecerán su posición. Las que no lo hagan desaparecerán”, afirmó durante la ceremonia.

Según su perspectiva, esta transformación representa una oportunidad para crear nuevos negocios e industrias, como ocurrió anteriormente con las computadoras personales, internet, los teléfonos móviles y la computación en la nube.

El fundador de Nvidia describió este proceso como un renacimiento de la industria informática y una oportunidad histórica para las empresas que incorporen estas herramientas.