El próximo período de pago enero-febrero de 2027 podría llegar con un monto actualizado para la Pensión Bienestar.

Las pensiones para adultos mayores tendrían un aumento durante 2027, de acuerdo con el compromiso anunciado por el Gobierno de Claudia Sheinbaum. La medida contempla que los apoyos económicos de los Programas para el Bienestar registren incrementos superiores a la inflación, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios en México.

Por este motivo, el próximo período de pago, correspondiente a enero-febrero, llegará con un monto actualizado para quienes reciben las pensiones del Bienestar. Sin embargo, todavía no se confirmó cuánto dinero recibirán ni el porcentaje exacto del aumento.

El Gobierno ya confirmó que aumentarán las pensiones para adultos mayores para el período de enero-febrero de 2027

El 9 de septiembre de 2026, la presidenta Sheinbaum presentó los principales lineamientos del Paquete Económico 2027 y confirmó que buscará que todos los Programas para el Bienestar tengan incrementos por encima de la inflación.

El anuncio fue realizado durante una conferencia matutina y quedó registrado en un comunicado oficial de la Presidencia de México. Allí se informó que el presupuesto garantizará la continuidad de los apoyos sociales y contemplará aumentos superiores a la variación de los precios.

Ahora bien, el aumento dependerá del proceso legislativo del Paquete Económico 2027. Aunque el Senado ya aprobó la Ley de Ingresos, la Cámara de Diputados debe discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos.

La medida incluye a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, uno de los principales programas sociales del Gobierno federal. Por lo tanto, sus beneficiarios tendrán un incremento durante el próximo ejercicio fiscal.

El Gobierno confirmó que las pensiones para adultos mayores tendrán un aumento superior a la inflación en 2027. Shutterstock

¿Cuándo llegaría el aumento de la Pensión Bienestar?

El próximo depósito corresponderá al bimestre enero-febrero de 2027. Por eso, se espera que los beneficiarios reciban el apoyo con el incremento anunciado por Sheinbaum.

No obstante, las autoridades todavía deben comunicar el calendario oficial de pagos y el nuevo importe que se acreditará en las tarjetas del Banco del Bienestar.

¿Cuánto podrían recibir los adultos mayores en 2027?

Aunque el Gobierno confirmó que los programas sociales tendrían aumentos superiores a la inflación, todavía no publicó el monto definitivo de la Pensión Bienestar para 2027.

Como referencia, el INEGI informó que la inflación anual de México alcanzó el 3.45% en septiembre de 2026. Sin embargo, ese porcentaje no determina automáticamente el ajuste de la pensión ni permite establecer cuánto cobrarán los beneficiarios.

Por ejemplo, aplicar un incremento del 3.45% a los actuales 6,400 pesos daría como resultado 6,620.80 pesos bimestrales. Pero se trata únicamente de un ejercicio matemático, no de una cifra anunciada por el Gobierno.

El importe definitivo dependerá del incremento que establezcan las autoridades federales para el próximo año. Hasta que se publique esa información, los 6,400 pesos siguen siendo el monto vigente para el último bimestre de 2026.