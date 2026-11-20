Combo de fotografías de archivo que muestran a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, quienes se mantienen en los dos primeros puestos de la clasificación de gobernantes latinoamericanos con mejor imagen entre sus ciudadanos en noviembre.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, se mantienen en los dos primeros puestos de la clasificación de gobernantes latinoamericanos con mejor imagen entre sus ciudadanos en noviembre, mientras que el recién destituido paraguayo Santiago Peña ocupa el último lugar, según un sondeo de CB Global Data.

Sheinbaum permanece al frente de la encuesta mensual, con un 69,8% de imagen positiva y un 25,5% de negativa, lo que supone una mejora de medio punto porcentual con respecto a octubre, cuando registró un 69,3 % de valoración favorable.

Bukele ocupa el segundo puesto, con un 69,5% de favorabilidad y un 24,9% de rechazo. El mandatario salvadoreño, que acaba de oficializar su candidatura para buscar un tercer periodo de Gobierno , mejoró 1,2 puntos porcentuales con respecto al mes anterior, cuando obtuvo un 68,3%.

El resto del ranking

En tercer lugar figura la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, con un 52,3% de valoración positiva y un 42,1% de negativa.

Le sigue el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con un 51,2% de imagen favorable y un 43,5% de desfavorable.

El brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, de 81 años, ocupa el quinto puesto, con un 50,4% de aprobación y un 46,9% de rechazo. Además, registra el mayor crecimiento de la medición, con un avance de 5,1 puntos porcentuales frente a octubre, cuando obtuvo un 45,3% de imagen positiva, el mismo mes en el que ganó las elecciones para un cuarto mandato, que comenzará en enero próximo.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ocupa el sexto puesto, con un 47,8% de valoración favorable y un 48,3% de negativa. El mandatario está en campaña de cara a las elecciones locales del próximo 29 de noviembre.

El colombiano Abelardo de la Espriella, que asumió la Presidencia el 7 de agosto pasado, ocupa el séptimo puesto, con un 46,9% de imagen positiva y un 51,7% de negativa, 2,8 puntos porcentuales menos que en octubre, seguido del hondureño Nasry Asfura, que se sitúa en octavo lugar, con un 45,7% de favorabilidad y un 52,1% de rechazo.

La peruana Keiko Fujimori, que asumió la Presidencia el 28 de julio pasado, se sitúa en noveno lugar, con un 43,8 % de valoración positiva y un 54,4 % de negativa. Su imagen favorable cayó 2,5 puntos porcentuales con respecto a octubre, cuando registró un 46,3 %.

Le sigue su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, con un 40,2% de aprobación y un 55,6% de rechazo.

Luego está el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, con un 38,6% de imagen favorable y un 57,7% de desfavorable, seguido por el argentino Javier Milei, que ocupa el duodécimo puesto, con un 37,4% de valoración positiva y un 57,7% de negativa.

El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aparece en el decimotercer puesto, con un 36,3% de aprobación y un 61,7% de rechazo. Ortega, que acaba de cumplir 81 años, reapareció en público tras más de dos meses de ausencia, en medio de interrogantes sobre su estado de salud y de una creciente delegación de funciones en su esposa y también copresidenta, Rosario Murillo.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ocupa el decimocuarto puesto, con un 35,6% de imagen favorable y un 59,3% de desfavorable. La mandataria mejora tres posiciones respecto a octubre, cuando se situó en el penúltimo lugar de la clasificación, y aumenta 3,3 puntos porcentuales su valoración positiva.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ocupa el decimoquinto puesto, con un 59,3% de imagen negativa y un 34,9% de positiva, lo que supone una caída de 1,6 puntos porcentuales en su valoración favorable respecto a octubre.

Sheinbaum y Bukele mantienen el liderazgo en imagen positiva en Latinoamérica, le siguen la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández. Fuente: X/@Claudiashein; X/@nayibbukele; X/@laurapresi2026

Los tres últimos puestos

En los tres últimos puestos aparecen el presidente de Chile, José Antonio Kast, con un 62,7% de imagen negativa y un 33,5% de positiva, lo que supone una caída de 5,3 puntos porcentuales respecto a octubre, y el guatemalteco Bernardo Arévalo, con un 63,4% de rechazo y un 31,4% de aprobación.

El paraguayo Santiago Peña cierra la clasificación, con un 69,8% de imagen negativa y un 24,7% de positiva, lo que representa una caída de 18,2 puntos porcentuales en su valoración favorable respecto a octubre, cuando registró un 42,9%.

Peña todavía ejercía la Presidencia cuando se realizó la encuesta y fue destituido el día 6, en medio del escándalo financiero del Ueno bank.

El estudio se realizó entre el 4 y el 9 de noviembre de 2026 en 18 países latinoamericanos, con una muestra total de 51.350 personas mayores de 18 años y entre 1.930 y 3.931 encuestados por país. El margen de error medio osciló entre ±1,6 y ±2,2 puntos porcentuales.

Con información de EFE