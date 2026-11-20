La sesión corresponde a una actividad de trabajo para el personal educativo.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció en el calendario escolar 2026-2027 que el viernes 27 de noviembre no habrá clases para los alumnos de educación básica en México. La jornada corresponde a la tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), contemplada para preescolar, primaria y secundaria.

La fecha forma parte del calendario oficial de 185 días de clases para el ciclo escolar 2026-2027, que se aplica en las 32 entidades del país a las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Durante esa jornada, los alumnos no acudirán a las aulas, mientras que el personal docente participa en las actividades correspondientes al Consejo Técnico Escolar. La SEP tiene programadas ocho sesiones ordinarias del CTE durante el ciclo escolar.

Atención: por qué no habrá clases el viernes 27 de noviembre

El viernes 27 de noviembre de 2026 está marcado en el calendario escolar como día de Consejo Técnico Escolar, sesión ordinaria. Por este motivo, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán una jornada sin clases.

La sesión corresponde a una actividad de trabajo para el personal educativo. El calendario oficial señala que las sesiones ordinarias del CTE se realizarán en distintas fechas durante el ciclo escolar y que la del 27 de noviembre es la tercera de las ocho previstas para 2026-2027.

El calendario es de aplicación nacional para las escuelas de educación básica públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, por lo que la fecha también contempla a los planteles de la Ciudad de México.

El viernes 27 de noviembre de 2026 está marcado en el calendario escolar como día de Consejo Técnico Escolar, sesión ordinaria. Shutterstock

Cuándo volverán las clases después del Consejo Técnico Escolar

Los estudiantes no tendrán clases el viernes 27 de noviembre, seguido del sábado 28 y domingo 29, que corresponden al fin de semana. Las actividades escolares se retomarán el lunes 30 de noviembre de 2026.

Por lo tanto, el calendario queda de la siguiente manera:

Viernes 27 de noviembre: no hay clases por la sesión ordinaria del CTE.

Sábado 28 de noviembre: fin de semana.

Domingo 29 de noviembre: fin de semana.

Lunes 30 de noviembre: regreso a clases.

La siguiente fecha relevante será el periodo vacacional de invierno, cuyo receso comenzará el lunes 21 de diciembre de 2026. El periodo oficial de vacaciones concluirá el martes 5 de enero de 2027, mientras que el miércoles 6 de enero habrá suspensión de labores docentes. Por esta razón, los alumnos volverán a clases el jueves 7 de enero de 2027.

Cuáles son las próximas sesiones del Consejo Técnico Escolar

Además del encuentro del 27 de noviembre de 2026, el calendario de la SEP contempla otras sesiones ordinarias durante el ciclo escolar 2026-2027:

29 de enero de 2027: Consejo Técnico Escolar.

26 de febrero de 2027: Consejo Técnico Escolar.