Los trenes DRT funcionan con baterías autónomas que permiten recorrer hasta 30 kilómetros y se recargan mediante pantógrafos, sin depender de cables aéreos durante todo el trayecto.

México se pone a la delantera con la incorporación a su flota de vagones 100% eléctricos con una tecnología de punta. Se trata de los primeros trenes con el sistema Digital Rail Transit (DRT) que llegan a Latinoamérica, ofreciendo una experiencia de transporte moderna, tecnológica y cómoda. Las unidades funcionan con baterías, pueden circular sin cables aéreos de alimentación y cuentan con sistemas inteligentes para supervisar su recorrido.

El Tren Ligero de Campeche incorpora cinco unidades con capacidad para transportar hasta 300 pasajeros cada una. Su tecnología permite detectar obstáculos y operar sin un operador a bordo, mientras que su infraestructura de vigilancia y telecomunicaciones busca garantizar viajes seguros y eficientes. Este modelo de tren ligero tiene tiene una velocidad comercial de hasta 30km/h y una máxima velocidad total de 70km/h.

Cada unidad del Tren Ligero de Campeche tiene capacidad para transportar hasta 300 pasajeros y cuenta con tecnología de detección de obstáculos para mejorar la seguridad. Fuente: Tren Maya

De acuerdo con el Tren Maya, el sistema cuenta con una autonomía de hasta 30 kilómetros por carga y utiliza pantógrafos para recargar sus baterías. Además, dispone de un centro de control que monitorea en tiempo real el funcionamiento de las unidades y los distintos componentes de su infraestructura.

Así funcionan los trenes DRT: baterías, cámaras y tecnología inteligente

El Digital Rail Transit (DRT) es un sistema de transporte que combina vehículos eléctricos con tecnología de conducción autónoma y monitoreo digital. A diferencia de los trenes convencionales que dependen de cables aéreos para recibir electricidad durante todo su recorrido, estas unidades utilizan baterías para desplazarse y se recargan mediante pantógrafos.

El proyecto de Campeche fue presentado como el primer sistema DRT de Latinoamérica. Su infraestructura integra herramientas de detección de obstáculos, telecomunicaciones y vigilancia para supervisar la circulación de los vehículos. Entre sus principales características destacan:

Cinco unidades: cada tren tiene capacidad para transportar hasta 300 pasajeros.

Autonomía eléctrica: sus baterías permiten recorrer hasta 30 kilómetros antes de necesitar una recarga.

76 cámaras: forman parte de la infraestructura de vigilancia y seguridad del sistema.

162 antenas: integran la red de comunicaciones del corredor.

111 semáforos y 24 controladores: coordinan distintos elementos de la circulación.

Detección de obstáculos: tecnología incorporada para identificar posibles riesgos durante el trayecto.

Centro de control y mantenimiento: permite monitorear en tiempo real el funcionamiento del sistema.

El sistema de transporte integra 76 cámaras, 162 antenas y 111 semáforos, conectados a una red de monitoreo para supervisar la operación en tiempo real. Fuente: Tren Maya

El Tren Ligero de Campeche tiene 14 estaciones y conecta con el Tren Maya

El corredor del Tren Ligero de Campeche tiene una extensión superior a los 15 kilómetros y contempla 14 estaciones, diseñadas con señalización propia, iluminación avanzada y accesibilidad universal. También dispone de un vehículo de rescate para atender posibles eventualidades y contribuir al funcionamiento del servicio.

El proyecto integra desde julio del 2025 diferentes medios de transporte de la capital campechana, pues conecta con el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Ingeniero Alberto Acuña Ongay y los autobuses urbanos Ko’ox.

De acuerdo con el anuncio oficial, el servicio comenzó su periodo de pruebas el 20 de julio de 2025, de manera gratuita hasta el 1 de agosto. A partir del 2 de agosto inició su etapa comercial, con una tarifa de 18 pesos por traslado y descuentos del 50% para adultos mayores, estudiantes y personas con movilidad reducida.