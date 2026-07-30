El Gobierno de México confirmó el inicio de una nueva etapa en la política de vivienda de Claudia Sheinbaum con el arranque del programa de construcción de 100 mil viviendas sociales a cargo del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar.

La primera obra ya comenzó en el estado de Puebla con la colocación de la primera piedra del conjunto habitacional “Carmen Serdán”, un proyecto que marca el regreso de FOVISSSTE a la construcción de vivienda después de 34 años. La inversión prevista para este programa asciende a 60 mil millones de pesos y busca ofrecer hogares adecuados, bien ubicados y con acceso a servicios.

Progama de vivienda social del Gobierno de México. FOVISSSTE

FOVISSSTE vuelve a construir vivienda después de 34 años

Durante la Conferencia del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la vocal ejecutiva de FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, recordó que el organismo participará en la meta sexenal con la construcción de 100 mil viviendas distribuidas en distintas entidades del país.

La funcionaria explicó que actualmente existen 28 predios ubicados en 18 estados, donde se desarrollarán los proyectos habitacionales. El primero inició en Puebla con la construcción de 512 viviendas en un terreno recuperado por el gobierno estatal. “Estamos listos para colocar la primera piedra (...) Vamos a arrancar este Programa de Vivienda en Villa Verde, en Puebla”, señaló.

Claudia Sheinbaum con los adultos mayores. Claudia Sheinbaum en IG

¿Cómo serán las nuevas viviendas sociales del Gobierno?

Las casas tendrán una superficie aproximada de 60 metros cuadrados y cumplirán con estándares internacionales de vivienda adecuada establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además, estarán ubicadas en zonas con acceso a servicios básicos y equipamiento urbano.

Entre las principales características del programa destacan:

Construcción de 100 mil viviendas durante el sexenio.

Inversión estimada de 60 mil millones de pesos .

Viviendas de 60 metros cuadrados .

Desarrollo en 28 predios de 18 entidades .

Viviendas con acceso a todos los servicios básicos.

Inclusión de mini tiendas SUPERISSSTE y consultorios médicos del ISSSTE en los conjuntos habitacionales.

Prioridad en ofrecer hogares con buena ubicación, habitabilidad y accesibilidad.

También habrá beneficios para quienes ya tienen un crédito FOVISSSTE

Además del programa de construcción, FOVISSSTE informó que continúa con la reestructuración de créditos hipotecarios. Hasta ahora, 284 mil personas han recibido apoyos mediante quitas, condonaciones, descuentos y reestructuras para facilitar el pago de sus financiamientos.

Las casas tendrán una superficie aproximada de 60 metros cuadrados y cumplirán con estándares internacionales de vivienda adecuada establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). FOVISSSTE

La institución también anunció que pondrá en marcha una tercera etapa para transformar créditos contratados en UMA a pesos. Esto permitirá congelar los saldos, establecer pagos fijos y mantener una tasa de interés del 9%. Asimismo, continuará el programa FOVISSSTE Mujeres, que ofrece créditos con tasas preferenciales de entre 2% y 3.5% para trabajadoras y pensionadas del Estado.