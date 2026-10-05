La Credencial del Servicio Universal de Salud busca identificar a las personas dentro del sistema público de salud y facilitar el acceso a los servicios médicos. La estrategia contempla al IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

De acuerdo con la información oficial, la credencial permitirá consultar la institución de salud a la que está adscrita una persona, localizar unidades médicas cercanas y facilitar el intercambio de información entre las instituciones públicas.

El proyecto también contempla la vinculación de los datos con un expediente médico electrónico. Algunas funciones, como la gestión de citas y el acceso al expediente médico digital, se incorporarán de manera gradual.

¿Quién puede tramitar la Credencial Universal de Salud ahora?

El registro ahora está dirigido a personas adultas mayores y personas con discapacidad permanente en las entidades donde se desarrolla la estrategia de credencialización. La Secretaría de Bienestar informó que el proceso continuará hasta el 14 de noviembre de 2026 en las capitales de 24 entidades con servicios de salud federalizados, que son:

Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Ciudad de México Colima Guerrero Hidalgo Estado de México Michoacán Morelos Nayarit Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatán Zacatecas

Para conocer el módulo y calendario que corresponden a cada persona, es necesario consultar la información publicada por la Secretaría de Bienestar y el portal oficial del Servicio Universal de Salud.

El Gobierno de México y la Secretaría de Bienestar enlistaron los documentos necesarios para acceder al beneficio. Gobierno de México

¿Qué documentos hay que llevar para tramitarla?

Para las personas mayores de edad, los requisitos oficiales incluyen:

identificación oficial con fotografía

CURP certificada

comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses

teléfono o correo electrónico de contacto.

En el caso de los menores de edad, se solicita:

el acta de nacimiento con CURP

comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses

identificación oficial del padre, madre o tutor legal.

El portal oficial señala que, para registrar a un menor, el padre, madre o tutor debe estar registrado previamente.

El trámite incluye la presentación de los documentos, el consentimiento para el registro de los datos personales, además de la toma de fotografía y huellas. Posteriormente, la persona recibe una notificación para recoger la credencial impresa y las indicaciones para obtener su versión digital.