Vista panorámica del nuevo Prime Center Distrito Xcanatún, un desarrollo comercial de 32,400 m² ubicado al norte de Mérida.

Yucatán se revolucionó a comienzos del 2026 con la llegada del centro comercial Prime Center Distrito Xcanatún, el cual se ubica en la zona norte de Mérida, capital del estado.

Este moderno desarrollo integral cuenta con una superficie de 32,400 m² de construcción, un supermercado de gran formato y un amplio estacionamiento, posicionándose como el nuevo punto de referencia para el retail, la gastronomía y los servicios especializados.

Así es el Prime Center Distrito Xcanatún, el nuevo centro comercial de Mérida

Pensado para garantizar una experiencia cómoda y fluida tanto para visitantes como para operadores comerciales, Prime Center Distrito Xcanatún destaca por su moderna planeación arquitectónica y su infraestructura de gran escala.

Según su página oficial, los datos técnicos y de distribución del centro comercial son los siguientes:

Superficie total de construcción : 32,400 m²

Tienda ancla : cuenta con un espacio de 5,600 m² destinado a Chedraui Selecto

Macro locales : 8 unidades comerciales con dimensiones que van de los 225 a los 250 m²

Locales comerciales : 26 unidades con un promedio de 60 m² cada una

Free Standing : 3 unidades independientes

Islas comerciales : 4 espacios comerciales diseñados para modelos de negocio dinámicos

Estacionamiento: dispone de 415 cajones de estacionamiento para asegurar comodidad a los automovilistas.

Situado sobre la carretera Mérida-Progreso, el centro comercial reúne opciones gastronómicas y servicios especializados. Prime Center

¿Cuál es la oferta gastronómica, comercial y de servicios disponibles?

El centro comercial ya cuenta con una mezcla robusta de marcas de prestigio orientadas a satisfacer las necesidades cotidianas y de entretenimiento de los habitantes de fraccionamientos cercanos como el Yucatán Country Club, Altozano, La Ceiba y Las Américas . Entre las firmas se encuentran espacios de café, restaurantes y servicios de marcas reconocidas como:

Gastronomía y cafeterías : Starbucks, Boston’s Pizza, Los Trompos, El Globo y Santa Clara.

Servicios cotidianos y especializados: instituciones bancarias como Banamex, operadores de telecomunicaciones como Telcel y AT&T, además de opciones como Tintorerías Max, Humanimals y Todo para sus Pies.

¿Todavía hay oportunidades de renta y locales disponibles para nuevos negocios?

Si bien el centro comercial ya se encuentra operando tras su inauguración oficial el 28 de mayo, el desarrollo mantiene abierta su etapa de comercialización. Precisamente, los desarrolladores informaron que continúan ofreciendo locales comerciales en renta y espacios disponibles orientados a marcas que busquen posicionarse en un entorno de alta demanda.

Con un flujo vehicular estimado en más de 14,000 vehículos diarios y una población económicamente activa de 66,000 personas en su zona de influencia, Prime Center Distrito Xcanatún se afianza como un motor económico clave para el norte de Mérida.