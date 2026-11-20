Las acciones de Axtel, empresa de tecnologías de la información, subieron más de 5% en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de que se dio a conocer que 4 Tech Plus, un vehículo de propósito especial (SPV, por sus siglas en inglés) representado por Tomás Milmo Santos, lanzó una oferta pública forzosa de adquisición por hasta 100% de los títulos de la emisora.

Los papeles de la compañía avanzaron 5.9%, hasta alcanzar un precio de MXN$3.73 por unidad, (Ciudad de México 10:25 horas), de acuerdo con datos de la BMV.

La oferta contempla un precio de MXN$3.86 por cada Certificado de Participación Ordinaria (CPO) de Axtel, equivalente a MXN$0.5514 por acción, pagadero en efectivo. El monto máximo de la operación asciende a MXN$10,730 millones, de acuerdo con el folleto informativo de la oferta.

El periodo de recepción de aceptaciones comenzó este 20 de noviembre y concluirá a las 16:00 horas del 17 de diciembre de 2026, aunque podrá prorrogarse conforme a las condiciones establecidas en el documento.

4 Tech Plus ya había anticipado su interés por Axtel

Desde agosto, 4 Tech Plus había dado a conocer su intención de lanzar ofertas públicas de adquisición por Axtel y Controladora Axtel, con una propuesta que contemplaba pagar MXN$3.86 por cada CPO de Axtel y MXN$1.22 por acción de Controladora Axtel.

El anuncio inicial provocó una reacción inmediata en el mercado. El 28 de agosto, las acciones de Axtel llegaron a subir 18.6% durante la jornada bursátil, hasta MXN$3.57 por CPO, mientras que los títulos de Controladora Axtel avanzaron hasta 21.69%, de acuerdo con los datos reportados entonces.

La propuesta formalizada ahora mantiene el precio de MXN$3.86 por CPO, que representa una prima de 9.6% frente al cierre de Axtel del 19 de noviembre de 2026.

¿Qué falta para concretar la compra de Axtel?

Aunque la oferta está dirigida hasta al 100% del capital social en circulación de Axtel, existen acuerdos previos que delimitan los títulos que podrían participar. El folleto señala que 15.17% de los valores, propiedad del grupo de accionistas, no participará en la operación, mientras que otro 54.92% podrá adquirirse indirectamente mediante una oferta paralela por Controladora Axtel.

El gran público inversionista posee aproximadamente 29.91% del capital social en circulación de Axtel.

La consumación de la oferta está sujeta, entre otras condiciones, a que se reciban aceptaciones válidas por al menos 10.01% de los valores en circulación de Axtel y a que la oferta paralela por Controladora Axtel alcance al menos 50.1% de su capital. También requiere el cumplimiento de las condiciones del crédito sindicado y las autorizaciones regulatorias correspondientes.

El prospecto de colocación contempla, además, que si la operación se concreta y después de evaluar la conveniencia de implementar medidas corporativas, los accionistas involucrados voten a favor de cancelar la inscripción de los valores de Axtel en el Registro Nacional de Valores.

Este año, la Bolsa Mexicana de Valores enfrentó una serie de anuncios de emisoras que buscan deslistar sus acciones de la plaza bursátil como Vitro, Farmacias Benavides que busca continuar con el proceso para cancelar las acciones.

Otras empresas que lanzaron OPAs fueron Traxión y Consorcio Ara, una operación que busca agregar valor a los accionistas y que, hasta ahora, no pretenden deslistar sus acciones.