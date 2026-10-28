El pago de la mensualidad del IMSS y el aguinaldo está programado para depositarse a partir del 2 de noviembre, mientras que los recursos de la Pensión para el Bienestar se entregarán del 3 al 27 del mismo mes.

Algunos pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrían recibir tres ingresos durante noviembre de 2026: la pensión mensual, el aguinaldo y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Sin embargo, esa combinación no favorecerá a todos los jubilados, ya que el aguinaldo depende del régimen de pensión y el apoyo de Bienestar requiere cumplir sus propias condiciones. El calendario oficial establece que la mensualidad del IMSS se depositará el 2 de noviembre junto con el aguinaldo, mientras que el programa federal entregará el apoyo bimestral del 3 al 27 del mismo mes.

¿Cuáles son los tres depósitos que podrían recibir los pensionados del IMSS?

Los tres ingresos corresponden a prestaciones diferentes: la pensión mensual, el aguinaldo y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Vale destacar que no se trata de un bono extraordinario del IMSS, sino de pagos que pueden coincidir durante el mismo mes.

La pensión mensual es el ingreso ordinario que reciben las personas jubiladas, mientras que el aguinaldo es una prestación anual para quienes cumplen los requisitos del régimen correspondiente. Por su parte, la Pensión para el Bienestar es un apoyo federal independiente de la pensión contributiva.

Durante noviembre de 2026, algunos pensionados del IMSS podrían acumular hasta tres ingresos: su mensualidad ordinaria, el aguinaldo y el apoyo de la Pensión para el Bienestar. Shutterstock

¿Qué pensionados del IMSS tienen derecho al aguinaldo?

Según la información oficial del IMSS sobre el derecho al aguinaldo, esta prestación corresponde a las personas pensionadas por cesantía en edad avanzada o vejez bajo la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997.

Por ello, quienes se pensionaron bajo la Ley de 1973 pueden tener derecho a una mensualidad adicional por concepto de aguinaldo. En cambio, las personas pensionadas bajo la Ley de 1997 no reciben ese aguinaldo por este concepto.

Los pensionados del ISSSTE también pueden combinar tres depósitos

Los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) también podrían recibir ingresos adicionales durante noviembre, aunque su situación es diferente a la de los jubilados del IMSS. Según el calendario oficial del organismo, la mensualidad correspondiente a noviembre se depositará anticipadamente el 29 de octubre de 2026.

Por esta razón, ese pago no se contabiliza como un depósito recibido durante noviembre. Sin embargo, quienes tengan derecho al aguinaldo y estén inscritos en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores podrían recibir ambos conceptos durante el mes.

En su caso, se contempla la entrega de la primera parte del aguinaldo durante la primera quincena de noviembre, mientras que el apoyo de Bienestar se dispersará del 3 al 27 de noviembre.