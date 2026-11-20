Antes de contratar un préstamo, refinanciar una deuda o cambiar una inversión, conviene comparar las condiciones que ofrece cada institución.

El Banco de México (Banxico) redujo su tasa de interés de referencia de 6.50% a 6.25% , una decisión que entró en vigor el 6 de noviembre de 2026 .

El ajuste fue de 25 puntos base y se aprobó por mayoría de la Junta de Gobierno del banco central, según el comunicado de política monetaria publicado el 5 de noviembre.

La medida puede tener efectos en distintos productos financieros que utilizan las familias mexicanas , como los créditos, las tarjetas de crédito y las cuentas de ahorro.

¿Cómo puede afectar la baja de tasas a los créditos y las tarjetas?

La tasa de referencia de Banxico funciona como un indicador para el costo del dinero en la economía. Cuando disminuye, puede favorecer una reducción de las tasas de algunos financiamientos, aunque el efecto depende de las condiciones de cada producto y de las decisiones de los bancos.

En los créditos con tasa variable, una disminución de las tasas de referencia puede reflejarse en un menor costo financiero cuando las condiciones contractuales contemplan ese ajuste.

En cambio, los préstamos con tasa fija mantienen las condiciones pactadas durante el periodo establecido. Por eso, quienes tienen un crédito vigente deben revisar su contrato antes de asumir que pagarán menos.

La reducción a 6.25% puede abrir la puerta a cambios en el costo de los créditos y en los rendimientos del ahorro.

¿Qué puede pasar con los ahorros después del recorte de Banxico?

La reducción de la tasa de referencia también puede influir en los rendimientos que ofrecen los bancos y otros instrumentos de ahorro e inversión.

Cuando las tasas bajan, ahorrar en productos vinculados a ellas puede resultar menos atractivo, ya que los rendimientos ofrecidos pueden disminuir.

Esto no significa que todas las cuentas bancarias vayan a pagar menos intereses de inmediato. El efecto dependerá del tipo de producto contratado, sus condiciones y la institución financiera.

Para entender cómo puede repercutir el movimiento de Banxico en las finanzas personales , estos son los principales puntos:

Tarjetas de crédito: el recorte no reduce automáticamente los intereses que cobran los bancos. El posible ajuste depende de las condiciones del contrato y de la tasa aplicable a cada tarjeta.

Créditos hipotecarios: quienes tienen una hipoteca con tasa fija conservarán las condiciones pactadas. En los financiamientos con tasa variable, el costo podría modificarse si el contrato contempla ajustes vinculados con las tasas de referencia.

Préstamos personales y de nómina: los nuevos créditos podrían ofrecer mejores condiciones si las instituciones trasladan la reducción a sus tasas. No existe una obligación de aplicar el mismo recorte a todos los financiamientos.

Cuentas de ahorro e inversiones: los productos cuyos rendimientos están vinculados con las tasas del mercado podrían ofrecer menores ganancias conforme se ajusten las condiciones financieras.

La decisión de Banxico se tomó después de evaluar el comportamiento de la inflación y la actividad económica.

En su comunicado, el banco central señaló que la inflación general pasó de 3.42% a 3.62% entre la primera quincena de septiembre y la primera de octubre, mientras que la inflación subyacente bajó ligeramente de 3.79% a 3.78%. Además, anticipó que la inflación general convergería a su meta en el cuarto trimestre de 2027.