La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) impuso ocho sellos de suspensión a comercios de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex) por diversas faltas a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Dicha medida está enmarcada en el Operativo Vacacional y Turístico Diciembre 2025, el cual está enfocado en tareas de verificación y vigilancia.

Como resultado de los operativos, seis negocios ubicados en la capital del país y dos en el municipio de Metepec fueron sancionados. Entre las principales irregularidades detectadas estuvieron el incumplimiento de precios exhibidos, la omisión de términos y condiciones de venta, así como la falta de información clara sobre los montos totales a pagar.

Tareas de vigilancia de la Profeco Profeco

Según informó la dependencia, las acciones se llevaron a cabo del 19 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026.

Resultado del control de precios de la Profeco

En CDMX, las sanciones de la Profeco incluyeron a una agencia automotriz en Tlalpan y a una farmacia en Benito Juárez, ambas por no respetar los precios mostrados al público.

En una cantina de la alcaldía Cuauhtémoc, la suspensión se aplicó por no informar adecuadamente las condiciones de venta y por incumplir las que ya estaban anunciadas. Otro establecimiento farmacéutico de la misma zona fue sancionado por no exhibir precios ni respetarlos.

También se colocó un sello al estacionamiento de un centro comercial en Coyoacán, debido a que no comunicaba correctamente los términos del servicio y realizaba cobros y redondeos sin autorización de los usuarios.

En Azcapotzalco, un negocio de alimentos fue suspendido por vender productos caducos y por proporcionar información que podía inducir a error a los consumidores.

En el caso de Metepec, Profeco sancionó a dos tiendas departamentales por no informar ni mostrar los precios de sus productos. De manera adicional, la Oficina de Defensa del Consumidor en Morelia inmovilizó mercancía en un establecimiento que no contaba con información comercial en idioma español.

¿Qué controles hace la Profeco?

Durante el operativo, la Profeco realizó 141 visitas de verificación, colocó 13,395 preciadores y 3,396 decálogos con los derechos del consumidor, además de brindar 2,089 asesorías a la población.

Finalmente, la dependencia reiteró que mantiene una supervisión constante sobre el comportamiento comercial de proveedores y prestadores de servicios, e invitó a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad a través de sus canales oficiales.