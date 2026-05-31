El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, indicó que esta iniciativa tiene como objetivo abordar el malestar psicológico emergente entre los adolescentes a través de acciones permanentes en el ámbito escolar.

La Secretaría de Educación Pública, SEP, ha confirmado la ejecución de una nueva estrategia nacional que abarcará evaluaciones periódicas sobre el bienestar emocional de estudiantes en secundaria y bachillerato en todo el territorio nacional.

Confirmado por la SEP: habrá un nuevo y riguroso examen para los alumnos y será en las escuelas de todo el país (foto: archivo).

A pesar de que no se trata de un evaluación cuantitativa o calificativa convencional en las instituciones educativas, el programa “El ABC de las emociones”, presentado por el Gobierno de México, implementará herramientas que permitan identificar señales de alerta en jóvenes, formando un sistema de monitoreo continuo dentro de las instituciones educativas.

¿Cómo se implementará la nueva evaluación emocional en las escuelas?

La subsecretaria Tania Rodríguez Mora precisó que los materiales estarán compuestos por “contenidos claros sobre salud mental, manejo de emociones, efectos de redes sociales y señales de alerta para solicitar apoyo”.

La estrategia contempla actividades semanales, materiales educativos y acompañamiento profesional para evaluar el estado emocional de estudiantes. Estas acciones permitirán detectar riesgos y brindar apoyo oportuno en el entorno escolar.

Se distribuirán 18 millones de guías informativas

Habrá una hora semanal de actividades socioemocionales

Se realizarán asambleas y pláticas con especialistas

Participarán los docentes, familias y cuidadores

Ratificado por la SEP: se aplicará un novedoso y riguroso examen para los alumnos y se llevará a cabo en las escuelas de todo el país (foto: archivo).

Una estrategia nacional integral para la salud mental y la prevención de riesgos

Delgado Carrillo subrayó que esta política responde a datos preocupantes y afirmó que “las escuelas son espacios de comunidad, convivencia y desarrollo integral”, donde se busca prevenir el suicidio, la violencia y el malestar psicológico.

El programa impactará a más de 6 millones de estudiantes de entre 14 y 18 años, con el apoyo de 678 mil docentes y la participación de millones de familias, en un modelo de intervención integral.