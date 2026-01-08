Estados Unidos ha confirmado que, además del pasaporte físico y la visa tradicional, se ha implementado una nueva modalidad digital para ingresar legalmente al país. No obstante, como es habitual, este cambio conlleva ciertas condiciones.

Algunos ciudadanos podrán acceder mediante una autorización electrónica llamada ESTA (por sus siglas en inglés, Electronic System for Travel Authorization), que forma parte del Programa de Exención de Visa (VWP). Este sistema tiene como objetivo agilizar los viajes y disminuir la burocracia al eliminar la necesidad de acudir a una embajada o esperar el sellado del pasaporte.

Estados Unidos permite el ingreso legal con documento digital

Conoce los requisitos para entrar a USA y cumple con las disposiciones migratorias. Ten en cuenta el trámite para obtener el permiso.

¿Qué significa la ESTA?

La ESTA actúa como un “visado exprés” completamente digital, que reemplaza el visado de turista o negocios para viajeros provenientes de los países participantes . Antes de embarcarse en el vuelo, el sistema verifica en línea que el solicitante cumpla con los requisitos de entrada.

Esta autorización permite permanecer en Estados Unidos por un máximo de 90 días con fines turísticos o de negocios . Sin embargo, la admisión final está sujeta a la decisión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el punto de entrada.

Para obtenerla, solo se requiere:

Pasaporte vigente (con al menos 6 meses de validez).

Si eres de un país del Programa de Exención de Visa, autorización ESTA aprobada en línea.

Si no aplicas para ESTA, debes tramitar una visa B1/B2 en el consulado.

Contar con boleto de salida y comprobante de solvencia económica.

Datos biométricos.

¿Quiénes están exentos de visa para ingresar?

El beneficio se aplica exclusivamente a los países que forman parte del Programa de Exención de Visa, entre los cuales se encuentran: Europa, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Brunéi, Chile y Qatar, siendo este último el único latinoamericano.

En estos casos, se autoriza a los ciudadanos a ingresar por turismo o negocios hasta por 90 días sin necesidad de visa, siempre que cuenten con una autorización ESTA.

Guía para realizar el trámite ESTA

A continuación, se presenta el procedimiento detallado para obtener el permiso de ingreso legal a Estados Unidos.

Entra al sitio oficial y selecciona español.

Inicia una nueva solicitud: elige individual o grupal.

Acepta los términos y condiciones.

Sube la foto de tu pasaporte para que el sistema complete los datos (revísalos).

Completa tu información personal y verifica tu correo.

Responde las preguntas de elegibilidad.

Agrega los datos de tu viaje y contacto de emergencia.

Revisa toda la información.

Paga la tarifa (aprox. 21 USD).