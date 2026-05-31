El Departamento de Estado de Estados Unidos comenzará a cancelar los pasaportes estadounidenses de miles de personas que mantengan importantes deudas por manutención infantil no pagada. Con esta medida, los titulares ya no podrán viajar fuera del país ni recibir protección y asistencia en el extranjero.

La dependencia informó que las primeras revocaciones iniciarán este mes y estarán dirigidas, en una primera etapa, a quienes acumulen adeudos superiores a los USD100,000. De acuerdo con datos proporcionados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), la medida impactaría inicialmente a alrededor de 2,700 ciudadanos con pasaporte estadounidense.

Medida nacional: Estados Unidos prohíbe automáticamente renovar el pasaporte a todas las personas que dejaron pasar este momento

El programa, cuya ampliación fue adelantada por AP desde febrero, se extenderá posteriormente a padres con deudas mayores a USD 2,500 en manutención infantil, monto fijado por una ley federal de 1996 que durante años tuvo una aplicación limitada.

Detalles sobre la revocación de pasaportes en Estados Unidos

Anteriormente, la sanción aplicaba principalmente a quienes intentaban renovar su pasaporte. Con la nueva política, el HHS notificará al Departamento de Estado sobre todos los casos con atrasos superiores a USD 2,500, lo que permitirá revocar pasaportes vigentes de manera directa.

“Estamos ampliando una práctica razonable que ha demostrado ser efectiva para lograr que quienes deben manutención infantil cumplan con sus obligaciones”, señaló Mora Namdar, subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares. Añadió que, una vez saldadas las deudas, los afectados podrán recuperar el privilegio de contar con un pasaporte estadounidense.

Adeudo de cuota alimentaria

El Departamento de Estado afirmó que desde que se dio a conocer la posible expansión del programa en febrero, cientos de padres comenzaron a regularizar sus pagos ante autoridades estatales.

“Si bien no podemos asegurar que todos los casos estén directamente relacionados, esta medida busca precisamente incentivar a los padres a cumplir con sus hijos y con la legislación estadounidense” , indicó la dependencia.

Las autoridades también destacaron que el programa funcionó como una herramienta eficaz para recuperar pagos atrasados. Desde su implementación formal en 1998, los estados han logrado recaudar cerca de USD 657 millones en manutención pendiente, incluidos más de 156 millones recuperados mediante pagos únicos durante los últimos cinco años.

¿Qué pasa si me quitan el pasaporte?

Quienes pierdan su pasaporte bajo esta política recibirán una notificación oficial y no podrán utilizar el documento para viajar hasta demostrar que liquidaron sus adeudos y tramitar un nuevo pasaporte.

En caso de que una persona se encuentre fuera de Estados Unidos cuando se concrete la revocación, deberá acudir a una embajada o consulado estadounidense para solicitar un documento de emergencia que le permita regresar al país.