La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución que representa un revés para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y podría beneficiar a miles de contribuyentes en México. Con este criterio, ahora será posible cancelar una factura electrónica incluso después de haber vencido el plazo establecido por la autoridad fiscal.

La decisión surgió a partir de un caso en el que se cuestionó la rigidez de las reglas fiscales para anular comprobantes digitales fuera del tiempo permitido. La Corte concluyó que impedir la cancelación únicamente por haber expirado el plazo puede afectar derechos de los contribuyentes, especialmente cuando existen errores legítimos o razones justificadas para corregir una factura.

Es oficial | El SAT aplicará un nuevo recargo a depósitos en efectivo que superen este límite sin excepción (foto: archivo).

Fallo de SCJN a favor de los contribuyentes del SAT

Hasta ahora, el SAT mantenía reglas estrictas para cancelar Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Una vez vencido el periodo autorizado, las facturas quedaban prácticamente imposibles de modificar o eliminar, incluso si contenían errores.

Con el nuevo criterio, esa limitación deja de aplicarse de manera absoluta. Esto significa que las personas físicas y morales podrán solicitar la cancelación de facturas fuera del plazo ordinario cuando existan motivos válidos y se cumplan los requisitos correspondientes.

El máximo tribunal consideró que las disposiciones fiscales no pueden impedir totalmente la corrección de errores administrativos o fiscales si eso termina afectando la seguridad jurídica de los contribuyentes.

Además, señaló que el objetivo de las normas tributarias debe ser garantizar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales, no castigar de forma desproporcionada errores que pueden corregirse sin afectar la recaudación.

Cambios para empresas y contribuyentes de México

La resolución abre la puerta para que empresas, profesionistas y contribuyentes en general tengan mayor flexibilidad al corregir facturas emitidas incorrectamente.

Esto podría ayudar en casos como:

Facturas emitidas con datos erróneos.

CFDI duplicados.

Operaciones canceladas posteriormente.

Errores en montos o conceptos.

Problemas administrativos detectados después del plazo oficial.

Sin embargo, la cancelación no será automática. Los contribuyentes deberán justificar adecuadamente la solicitud y cumplir con los procedimientos establecidos por la autoridad fiscal.

Cambios del SAT en 2026

Aunque el fallo marca un precedente importante, especialistas señalan que todavía será necesario revisar cómo el organismo fiscal adapta sus procedimientos y criterios internos tras la decisión de la Corte.

Por ello, se recomienda que las personas interesadas consulten con un contador o asesor fiscal antes de iniciar cualquier trámite relacionado con la cancelación extemporánea de facturas electrónicas.