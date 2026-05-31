Combinar hojas de laurel con bicarbonato de sodio es una estrategia doméstica de bajo costo que no exige ingredientes especiales. Esta mezcla utiliza el efecto desodorizante del bicarbonato y los aceites aromáticos del laurel para mitigar olores desagradables, refrescar ambientes cerrados y limitar el crecimiento de bacterias y hongos en armarios, cajones y heladeras.

Su versatilidad es otro aspecto positivo, ya que actúa como desodorante pasivo en espacios interiores y como limpiador suave adecuado para mesadas, azulejos y piletas. Además, no daña las superficies, carece de compuestos sintéticos y ofrece un aroma más natural que la mayoría de los aerosoles comerciales.

Mezclar hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué miles lo aplican en sus hogares (foto: archivo).

Mezcla de laurel y bicarbonato de sodio: prepárala en minutos

El proceso descrito no excede cinco minutos en su ejecución. Es fundamental secar cinco hojas de laurel —un paso esencial para prevenir el desarrollo de moho en la preparación—, proceder a triturarlas o cortarlas finamente y posteriormente combinarlas con dos cucharaditas de bicarbonato. Esta mezcla debe ser almacenada en un recipiente hermético.

Combinar hojas de laurel con bicarbonato: para qué se utiliza y por qué millares lo emplean en sus hogares (foto: archivo).

Para impartir aromas en cajones o en la heladera, se recomienda colocar una cucharadita de la preparación dentro de un saquito de tela. En su función como limpiador, se puede espolvorear sobre la superficie deseada, frotar con un paño húmedo y enjuagar. Es importante señalar que no ocasiona daños en griferías ni en metales.

Para qué sirve y hasta dónde llega

En consideración a esto, el bicarbonato de sodio y los aceites esenciales del laurel son ingredientes comúnmente disponibles en el hogar. Su rápida preparación permite obtener resultados que, en términos de costo y sostenibilidad, superan numerosas alternativas comerciales.

Es importante señalar que, si bien su combinación presenta eficacia en la limpieza diaria, no debe considerarse como un sustituto de una desinfección profesional , especialmente en situaciones de suciedad persistente o humedad significativa. Su utilidad radica en la prevención cotidiana y no en la resolución de problemas que evidencian una situación más grave.

El bicarbonato actúa neutralizando los compuestos ácidos responsables de los olores desagradables, mientras que los aceites del laurel ofrecen propiedades antimicrobianas. Esta sinergia resulta idónea para el mantenimiento habitual en espacios cerrados y con escasa circulación de aire.