En el transcurso de este domingo, 31 de mayo de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Chiapas a las 12.26 horas y ha tenido una magnitud de 4.0 en la escala de Richter.

El centro de este fenómeno natural se reportó a 27 km al noroeste de Villaflores, con una profundidad de 159.2 kilómetros, latitud de 16.438° y una longitud de -93.397°, según la información preliminar publicada por las entidades.

Se registra terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter en chiapas (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Ciudad — Autoridades emitieron recomendaciones ante sismos: mantenga la calma, agáchese, cúbrase y agárrese; aléjese de ventanas y objetos sueltos; no use elevadores y, al finalizar el movimiento, evacúe por rutas señalizadas y siga información oficial.