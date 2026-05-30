La jornada laboral de 40 horas por semana es un hecho: la mandataria habló y compartió detalles únicos sobre su implementación. Fuente: EFE

El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma constitucional que reduce la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas en el país. La modificación al Artículo 123 constitucional establece una implementación gradual que comenzará en 2027 y se extenderá hasta 2030, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de millones de trabajadores.

El esquema definido mantiene la jornada de 48 horas durante 2026, pero introduce una reducción progresiva bajo el siguiente calendario:

2027: 46 horas

2028: 44 horas

2029: 42 horas

2030: 40 horas

La reforma no garantiza un día extra de descanso semanal

En este sentido, la modificación amplía el límite de horas extraordinarias semanales de nueve a doce, sin contemplar un incremento en los días de descanso dentro de la semana laboral.

Asimismo, el proyecto define el mecanismo para compensar la reducción de la jornada: las horas que se eliminen del esquema actual deberán ser reconocidas y pagadas como tiempo extra.

El dictamen detalla que las horas extraordinarias podrán distribuirse en un máximo de cuatro horas por día, hasta por cuatro jornadas y establece la prohibición de que menores de 18 años realicen este tipo de labores. En cuanto a la remuneración, se fija un pago adicional del 100% sobre el salario ordinario y del 200% cuando se rebase el límite permitido .

Tras su aprobación en el Senado de la República, la iniciativa será enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y posible ratificación. Posteriormente, requerirá el aval de los congresos estatales para su entrada en vigor.

Beneficios clave de reducir la jornada laboral

El análisis sugiere que la reducción de la jornada laboral semanal podría tener efectos positivos sobre el descanso, la salud y el bienestar de los empleados, favoreciendo así un mejor equilibrio entre las responsabilidades profesionales y las cuestiones personales.

Asimismo, se postula que esta iniciativa podría provocar una menor tasa de ausentismo y un aumento en la productividad, especialmente en un entorno donde México enfrenta elevados niveles de estrés laboral y de incidentes en el lugar de trabajo.