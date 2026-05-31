En el transcurso de este domingo, 31 de mayo de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el terremoto se registró en Baja California Sur a las 13.32 horas y ha tenido una magnitud de 4.2 en la escala de Richter.

El núcleo de este fenómeno natural se reportó a 129 km al noreste de Guerrero Negro, con una profundidad de 20.3 kilómetros, latitud de 28.662° y una longitud de -113.012°, según la información preliminar compartida por las entidades.

Terremoto de magnitud 4.2 en la escala de richter sacude baja california sur (foto: Unsplash).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Ciudad — Autoridades emitieron recomendaciones ante sismos: mantenga la calma, agáchese, cúbrase y agárrese; aléjese de ventanas y objetos sueltos; no use elevadores y, al finalizar el movimiento, evacúe por rutas señalizadas y siga información oficial.