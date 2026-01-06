La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, activó un operativo especial de verificación y vigilancia en todo el país con motivo del Día de Reyes, con el objetivo de proteger a las personas consumidoras durante una de las temporadas de mayor actividad comercial.

Las acciones iniciadas por la Profeco se están realizando sin previo aviso los días 5 y 6 de enero, y contemplan inspecciones directas en establecimientos para constatar que se cumpla la Ley Federal de Protección al Consumidor y demás normas aplicables.

El Gobierno irá negocio por negocio sin previo aviso y exigirá rendición de cuentas a quienes no cumplan con esta ley. Profeco

Operativo nacional sin excepciones: la Profeco va negocio por negocio

De acuerdo con la Profeco, el personal de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, junto con las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor, recorrerá distintos giros comerciales para constatar que no existan abusos.

La Profeco hizo un llamado a todos los comerciantes para evitar multas y suspensiones. Profeco

“La Procuraduría Federal del Consumidor realiza un operativo de vigilancia y verificación a nivel nacional este lunes 5 y el martes 6 de enero en el marco del ‘Día de Reyes’”, señala el comunicado oficial difundido el 5 de enero de 2026.

El organismo detalló que se vigilará que “se respeten precios, promociones, que se brinde información clara y veraz, respeto de garantías, que no se realicen prácticas abusivas o discriminatorias”.

Juguetes bajo la lupa y llamado a comparar precios

Entre los establecimientos supervisados se encuentran jugueterías, panaderías, tiendas de autoservicio, departamentales, mercados, restaurantes y centros de espectáculos, así como comercios temporales relacionados con la fecha.

El Gobierno irá negocio por negocio sin previo aviso y exigirá rendición de cuentas a quienes no cumplan con esta ley . Profeco

La Profeco exhortó a la ciudadanía a utilizar la herramienta Quién es Quién en los Precios, donde se presenta “el monitoreo especial de precios de 584 juguetes”, con el fin de evitar pagar de más por un mismo producto.

Durante la presentación del monitoreo, el titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, advirtió que se detectaron “importantes diferencias de precios de un mismo producto, dependiendo dónde se adquiera”, por lo que llamó a comparar antes de comprar y a denunciar cualquier irregularidad.